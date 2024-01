Učinek novih tehnologij pod pričakovanji

Rast produktivnosti gospodarstva se na globalni ravni umirja, je ena ključnih ugotovitev poročila Mednarodne organizacije dela Ilo o trendih na področju dela in socialnih razmer za letos (Weso).

Podatki o brezposelnosti in strukturnih neskladjih na globalnem trgu dela so spet ugodnejši kot pred pandemijo, trg je presenetljivo odporen glede na gospodarske razmere, poroča Ilo. Skrbita pa naraščajoča neenakost, saj so se razpoložljivi dohodki prebivalstva zmanjšali v večini držav G20 in se bo znižan življenjski standard težko hitro spet vrnil na prejšnje ravni, ter stagnacija produktivnosti.

Ta se je po hitri rasti zaradi okrevanja po pandemiji upočasnila, »in to kljub očitnemu pospešku tehnološkega razvoja, predvsem na področju digitalizacije. Povečanje investicij v številnih razvitih, pa tudi nekaterih razvijajočih se državah se ni odrazilo v rasti produktivnosti.«

Avtorji poročila ocenjujejo, da je vzrok za to najverjetneje velika rast teh vlaganj predvsem v nizkoproduktivnih panogah, kot sta storitve in gradbeništvo. Med ovirami je pomanjkanje ustreznih spretnosti zaposlenih, pri čemer izkušnje kažejo, da se podjetjem obrestujejo programi za zadrževanje kadrov. Prilagajanje pa upočasnjujeta tudi staranje delovne sile ter manjša mobilnost, ki je prav tako posledica zaostrenih razmer na nepremičninskem trgu.