Ugodne razmere so povišale prodajo

Caterpillar (znan tudi kot CAT) je vodilni proizvajalec težkih strojev na področju gradbeništva in rudarstva. Leta 2021 je imel več kot 13-odstotni tržni delež na področju težke opreme. V prihodnje bo zelo verjetno ohranil vodilni tržni delež na svetovnem trgu in strankam zagotavljal obsežen portfelj izdelkov, ki ga predstavljajo gradbeni, rudarski, energetski in transportni produkti.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Caterpillar (znan tudi kot CAT) je vodilni proizvajalec težkih strojev na področju gradbeništva in rudarstva. Leta 2021 je imel več kot 13-odstotni tržni delež na področju težke opreme. V prihodnje bo zelo verjetno ohranil vodilni tržni delež na svetovnem trgu in strankam zagotavljal obsežen portfelj izdelkov, ki ga predstavljajo gradbeni, rudarski, energetski in transportni produkti.

Skoraj stoletje je zaupanja vreden proizvajalec kritičnih težkih strojev. Posledica tega je, da je njegova blagovna znamka ena najvrednejših na svetu in je podprta z izredno učinkovitimi produkti, ki so visokokakovostni in izredno zanesljivi. Ob tem stranke izjemno cenijo priložnost, da znižajo stroške lastništva strojev s pomočjo daljše življenjske dobe ob zanesljivem delovanju. To pomeni dejansko nižjo investicijo na enoto opravljenega dela ter nižje stroške vzdrževanja zaradi zanesljivega delovanja.

Močna blagovna znamka

V večini segmentov, kjer CAT posluje, vlada hud konkurenčni boj. Podjetje je uspelo s svojo strategijo investiranja v optimalni produktni dizajn, skupaj z razvojem močne blagovne znamke. To ga uvršča daleč pred konkurenco. Njegove izrazite konkurenčne prednosti potrjuje prilagojen donos na investiran kapital, ki je v letu 2021 presegel 21, v letu 2022 pa bo presegel 33 odstotkov, konkurenca je dosegla občutno nižje vrednosti.

INFOGRAFIKA: Delo

Njegova strategija se osredotoča na operativno odličnost v proizvodnih procesih, širitev ponudbe za stranke ter zagotavljanje storitev z dodano vrednostjo za stranke. Od leta 2014 so sprejeli ukrepe za zniževanje stroškov (upravljanje stroškov in združevanje ali zapiranje številnih obratov), s čimer so znižali proizvodne površine.

V zadnjem desetletju je CAT nenehno ponujal nove produkte ali nadgrajeval obstoječe, s ciljem, da poviša njihovo učinkovitost. Vzdrževanje, druge storitve in dostop do rezervnih delov imajo velik pomen pri strankah. Poleg tega njegove digitalne aplikacije pomagajo strankam pri sodelovanju s trgovci, upravljanju njihovih voznih parkov in spremljajo delovanje strojev, da ugotovijo, kdaj je potrebno vzdrževanje.

Povpraševanje še raste

V tretjem četrtletju letos je povišal prodajo za 21 odstotkov, kar je tako posledica višjih prodajnih cen kot višjih prodanih količin. Marža iz poslovanja se je s 13,4 povišala na 16,2 odstotka. Uprava je povišala napovedi glede povpraševanja na vseh njihovih segmentih, razlog je v tem, da stranke precej zaostajajo pri posodabljanju svoje opreme. Knjiga naročil se jim je povišala za 1,6 milijarde dolarjev na 30 milijard dolarjev, kar je malo več kot polovica pričakovane prodaje v letu 2022.

CAT lahko v ugodnih poslovnih razmerah za svojo dejavnost v Združenih državah Amerike precej pridobi. Glavni dejavnik je 1,2 bilijona dolarjev vreden infrastrukturni posel, ki so ga novembra lani potrdili v ameriškem kongresu. Ceste v državi so v slabem stanju in potrebujejo obnovo. Visoke cene plina in nafte so pozitivne za povpraševanje po opremi za naftno in plinsko industrijo. Takšno poslovno okolje običajno prinese višje investicije za raziskave in povišanje zmogljivosti proizvodnje plina in nafte. Na drugi strani povpraševanje po rudarski opremi ne bo imelo tako ugodnih pogojev, saj se bo rast naložb v strojno opremo upočasnjevala in je povezana s ceno surovin na svetovnih trgih.