Unior z več kot četrtino višjim dobičkom

Skupina Unior je v prvem polletju ustvarila 8,1 milijona evrov dobička, kar je 27 odstotkov več kot v istem lanskem obdobju, razkriva družba na portalu Seonet. Na dobiček je imela sicer slab učinek prodaja pridružene družbe Tepid v Romuniji.

Prihodki zreške kovaške skupine so se medletno povečali za kar 16 odstotkov in v prvem polletju dosegli 141,6 milijona evrov. Rast je bila pretežno tudi pričakovana, saj so na prihodke družbe v zadnjih dveh letih vplivali ukrepi zaradi pandemije. Predvsem proizvodnja odvisne družbe na Kitajskem, v kateri ima Unior 50-odstotni delež, je bila ob izbruhu epidemije motena zaradi karantenskih ukrepov. Vseeno pa velja dodati, da so prihodki tudi pet odstotkov nad načrti za to obdobje.

Izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) skupine je medletno poskočil za četrtino in v prvem polletju dosegel 18,6 milijona evrov.

Unior je junija za 2,5 milijona evrov prodal 49-odstotni delež v pridruženi družbi Unior Tepid v Romuniji, kar je imelo negativen učinek na čisti poslovni izid skupine v višini 1,1 milijona evrov. Ta družba je bila namenjena za prodajo ročnega orodja.

Unior je večinski lastnik tudi družbe v Rusiji, ki se prav tako ukvarja s prodajo ročnega orodja in ima 58 zaposlenih. V prvem četrtletju se je Unior v Rusiji srečeval predvsem z logističnimi izzivi in neugodnim nihanjem tečaja ruskega rublja. Iz obvestila pa ni razvidno, ali so izbruh vojne v Ukrajini in uvedene sankcije proti Rusiji močneje vplivali na poslovanje v drugem četrtletju. Ta družba sicer ustvari na leto nekaj več kot milijon evrov prihodkov od prodaje.

Celotno polletno poročilo bo Unior objavil jutri.