Uporabniki ne zaupajo (več) platformam družbenih medijev

Tako imenovane družbene platforme rastejo in padejo z zaupanjem uporabnikov. Uporabnik bo lahko družbenemu omrežju izkazal pošteno mero digitalnega zaupanja le, če bo prepričan, da bo izbrana/uporabljana platforma zaščitila njegove podatke in zavarovala njegovo vsebino na spletu. A zdi se, da družbeni mediji vse bolj izgubljajo zaupanje uporabnikov.

Že šesta ponovitev letne raziskave organizacije Insider Intelligence razkriva, da bi spletne velikane pomanjkanje zaupanja moralo resno skrbeti. Raziskava, ki je bila izvedena med majem in junijem letos med uporabniki, starimi med 18 in 75 leti, ugotavlja, da zaupanje v platforme družbenih medijev zadnja tri leta strmo pada.

Ti grdi facebook

Facebook je v očeh uporabnikov najhujši kršitelj zaupanja. Leta 2020 je zgolj okoli 30 odstotkov njegovih uporabnikov menilo, da lahko platformi zaupajo. Letos je zaupanje uporabnikov padlo na vsega 18 odstotkov, kar jasno kaže, kako nezaupanja vreden medij je postal. Vendar pa facebook ni edina platforma družbenih medijev, ki ji je upadlo zaupanje uporabnikov.

Druga platforma, ki ji uporabniki najmanj zaupajo, je twitter. Samo 23 odstotkov vprašanih je menilo, da lahko zaupajo temu družbenemu mediju. Trend upadanja zaupanja je očiten – zaupanje v twitter se je namreč zmanjšalo z razmeroma stabilnih 40 odstotkov v letu 2019. Strogo matematično gledano je upad zaupanja še bolj drastičen kot pri facebooku.

Tudi vzhajajoča zvezda na področju družbenih medijev, platforma tiktok, se spopada s številnimi težavami na tem področju. V letu 2020 je približno 41 odstotkov uporabnikov tiktoka izjavilo, da mu (lahko) zaupa. Letos je takšnih manj kot četrtina (24 odstotkov).

Nič bolje se ne godi instagramu. Danes le vsak četrti uporabnik instagrama pravi, da platformi zaupa, da bo z njegovimi podatki ravnala odgovorno, podobno kot pri tiktoku pa je bilo zaupanje še pred dvema letoma znatno višje (41 odstotkov).

Ignoriranje težave se utegne vrniti kot bumerang

Trenutno je zaupanje uporabnikov v platforme družbenih medijev na najnižji ravni. Spletni velikani si torej ne morejo več privoščiti, da bi ignorirali to težavo, čeprav se bodo nekateri, predvsem facebook, zagotovo poskušali obnašati, kot da je sploh ni.

Kaj menijo strokovnjaki? »V ZDA že nekaj časa spremljajo spremembe v odnosu do velikih družbenih medijev, kot so facebook, instagram, tiktok, youtube in drugi. Raziskava Insider Inteligence že v zadnjih nekaj meritvah beleži upad zaupanja tem ponudnikom. To na samo penetracijo uporabe nima tako močnega učinka, se pa s tem napovedujejo spremembe v uporabniških navadah,« pravi Matjaž Robinšak, partner in direktor raziskav v podjetju Valicon.

»Tudi v Sloveniji je penetracija uporabe teh storitev zelo visoka in zavedamo se, da se trendi iz ZDA v zadnjih letih relativno hitro prenašajo najprej na večje trge EU in potem tudi k nam. Naše meritve nakazujejo na to, da je zaupanje v te medije nizko v primerjavi z drugimi ponudniki in vsebinami, kot so novičarski spletni portali,« še dodaja.