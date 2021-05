V prvem trimesečju BDP na letni ravni večji za 1,6 odstotka

Bruto domači proizvod (BDP) se je v prvem četrtletju 2021 na letni ravni povečal za 1,6 odstotka Po desezoniranih podatkih je bil BDP v primerjavi z istim obdobjem 2020 višji za 2,3 odstotka, v primerjavi s četrtim četrtletjem 2020 pa za 1,4 odstotka, so izračunali v državnem statističnem zavodu.



Največ so k rasti BDP v prvem četrtletju 2021 prispevale bruto investicije v osnovna sredstva, medtem ko je bil prispevek izvoza in potrošnje gospodinjstev nekoliko manjši.



Končna potrošnja gospodinjstev se je povečala za 0,4 odstotka, končna potrošnja gospodinjstev na domačem trgu pa se je zmanjšala za tri odstotke. K zmanjšanju so največ prispevali nižji izdatki gospodinjstev za storitve; ti so bili precej nižji kot v prvem četrtletju 2020. Izdatki gospodinjstev za preostale skupine dobrin so bili višji; najizraziteje so se zvišali izdatki za trajne dobrine, h katerim so prispevali znaten delež izdatki za nakupe avtomobilov.

Zaposlenost se je zmanjšala za odstotek

Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju 2021 znašala 1.035.000 oseb, kar je za en odstotek manj ali za 10.000 oseb manj kot v prvem četrtletju 2020. V dejavnosti gostinstvo, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in v predelovalnih dejavnostih je zaposlenost upadla najbolj. V nekaterih dejavnostih pa se je tudi zvišala, med temi najizraziteje v zdravstvu in socialnem varstvu.

V EU upad BDP

V zadnjem četrtletju lanskega leta je BDP medletno, glede na isto obdobje 2019, upadel za 4,5 odstotka, v celotnem lanskem letu pa se je realno znižal za 5,5 odstotka.



Po podatkih Eurostata je bil BDP v prvem četrtletju v evrskem območju za 1,8, v celotni Uniji pa za 1,7 odstotka nižji kot v istem obdobju lanskega leta, pri čemer so med državami precejšnje razlike.



