V Sloveniji primanjkuje urejenih zemljišč za industrijsko gradnjo

V nadaljevanju preberite:

Geodetska uprava ne vodi evidence o prodaji zemljišč za industrijsko gradnjo. Kot pojasnjujejo, v enem letu ni dovolj kupoprodajnih transakcij, da bi bila obdelava podatkov statistično upravičena. Kljub temu pa se je v zadnjih treh letih izrazito povečalo povpraševanje po urejenih zemljiščih, razlaga direktor družbe Metropola Zoran Madon. Povečano povpraševanje je predvsem posledica rasti slovenskih podjetij, ki potrebujejo več prostora za optimalno delovanje, pri čemer Madon poudarja, da primernih zemljišč občutno primanjkuje.

Kaj so potencialne rešitve za pomanjkanje zemljišč in kako se odziva država? Zakaj podjetja trčijo ob težavo neprimernih zemljišč in kakšna so urejena zemljišča za industrijsko gradnjo?