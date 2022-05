V Slovenijo vstopa peti svetovni proizvajalec mobilnih telefonov

»V začetni fazi v Sloveniji ne načrtujemo fizičnih trgovin, osredotočeni smo samo na prodajo mobilnih telefonov. Prodajo naprav, kot so ure in tablice, načrtujemo pozneje, ko bomo med kupci zgradili prepoznavnost znamke Vivo,« napoveduje Dušan Kuzmanović, regijski vodja prodaje v Vivu. V kitajskem tehnološkem podjetju pravijo, da z vstopom na staro celino ne zapolnjujejo vakuuma, ki ga je za sabo pustil Huawei, temveč gre za premišljeno in naravno širitev.

Vivo je bil v desetmilijonskem Dongguanu ustanovljen pred trinajstimi leti, divizijo mobilnih telefonov so zagnali leta 2011. V desetih letih so postali peti svetovni proizvajalec mobilnih telefonov, od leta 2020 so prisotni tudi v Evropi in zdaj pokrivajo dvanajst držav. Ob junijskem vstopu na slovenski trg se širijo še na Hrvaško, v Bolgarijo, Slovaško, pozneje tudi na Nizozemsko. V prihodnjih dveh mesecih tako skupaj načrtujejo prisotnost na 21 evropskih trgih.

»Zelo smo osredotočeni na to, da delamo pravo stvar in da to delamo pravilno. Nismo tipični proizvajalec mobilnih telefonov in elektronskih naprav, ki se jim nenehno mudi. Ponosni smo, da se razvijamo korak za korakom, in prepričani smo, da delamo pravilno,« razlaga Dušan Kuzmanović.

Mobilni telefoni bodo v Sloveniji najprej na voljo zgolj v prosti prodaji, v trgovinah Big Bang, Mimovrste in Harvey Norman. V tretjem četrtletju lahko telefone pričakujemo tudi med ponudbo mobilnih operaterjev. »Prodaja pri mobilnih operaterjih ni tako preprosta kot prodaja na prostem trgu. Operaterji dajo novincem manj prostora, da vidijo, kako se sodelovanje obnese. Tako bomo prodajo pri operaterjih verjetno začeli le z enim ali dvema modeloma, medtem ko bodo v prosti prodaji predvidoma vsi naši modeli linije Y,« začetke opiše Kuzmanović.

»Prodajo pri operaterjih bomo verjetno začeli le z enim ali dvema modeloma, v prosti prodaji pa bodo predvidoma vsi naši modeli linije Y,« pravi Dušan Kuzmanović, regijski vodja prodaje v Vivu. FOTO: Osebni arhiv

Na leto 130 milijonov telefonov

Podjetje, ki že od leta 2014 drži lovoriko izdelave najtanjšega mobilnega telefona – ta je debel le 4,75 milimetra – ima po svetu vzpostavljenih deset razvojnih centrov, večino na Kitajskem. Po besedah regijske vodje prodaje, so raziskave in razvoj ključni steber podjetja, v tem sektorju je zaposlenih 75 odstotkov vsega njihovega osebja. »Vse podatke in znanje, ki ga pridobimo z analizami potrošnikov, prenesemo v proizvodne obrate – teh imamo sedem. Na tem področju delujemo brez zunanjih proizvajalcev, želimo namreč imeti dober pregled, tako nad dobavnimi verigami kot nad obvladovanjem kakovosti in ne nazadnje distribucijo. Imamo torej hišno proizvodnjo, v smislu globalne proizvodnje pa ne počnemo nič pretiranega. Zdaj smo sposobni proizvesti 200 milijonov telefonov na leto, vendar smo lansko leto končali pri 130 milijonih prodanih telefonih,« zmogljivosti podjetja opiše Kuzmanović.

V Vivu pravijo, da poudarjajo raziskave in razvoj, v tem smislu nenehno izvajajo raziskave svojih strank. Z njimi se pogovarjajo neposredno v trgovinah ali izvajajo terenske raziskave – tako so, denimo, leta 2019 pred vstopom na evropski trg s svetovalnim podjetjem Bain & Company opravili pogovore z 9000 evropskimi strankami. »S tem smo res dojeli, kako Evropejci uporabljajo pametne telefone, kateri dejavniki jih zabavajo, kateri jih motijo, nato pa smo to znanje prenesli v proizvodnjo, kjer smo ga lahko implementirali v svoje izdelke, da jih lahko ponudimo trgu,« razlaga Kuzmanović.

Na vprašanje, kako na njihove tržne dejavnosti vpliva vojna v Ukrajini, v Vivu pravijo, da sočustvujejo z družinami, ki čutijo posledice bojev, sicer pa dogodkov ne komentirajo. Pri tem dodajajo, da se dobro spopadajo s težavami zaradi pomanjkanja čipov, ki sicer hromijo avtomobilsko industrijo. Kot razlagajo, uspešno usklajujejo dobavne verige, razen občasnih pretresov pri dobavi ob vrhuncu pandemije pa večjih težav pri posameznih delih niso imeli.

Najcenejši telefoni okoli 180 evrov

Kitajski proizvajalec telefonov je navzoč na šestdesetih trgih sveta. Še na začetku maja so telefone prodajali na desetih evropskih trgih, zdaj ta podatek znaša dvanajst. Telefone so v prvem valu širitev ponudili v Španiji, Franciji, Italiji, Nemčiji, Veliki Britaniji in na Poljskem, februarja lani sta sledili Češka in Romunija, maja so vstopili v sosednjo Avstrijo, nato Srbija, pred nekaj tedni pa so telefone ponudili še kupcem iz Portugalske in Grčije. Slovenija je del aktualnega vala širitve v več držav, pojasnjujejo v kitajskem podjetju.

V Evropi ponujajo paleto mobilnih telefonov, kot paradne konje pa navajajo linijo X, pri kateri se Vivo osredotoča na zmogljivost kamere. Na voljo so še mobilni telefoni linije V, ki jih opišejo kot tanke in lahke naprave, s katerimi primarno naslavljajo »generacijo uporabnikov, ki so prisotni na družbenih omrežjih, saj je poudarek na kakovostni sprednji kameri«. Kot cenejše mobilne telefone omenjajo linijo Y – cene teh znašajo od 180 do 300 evrov. O teh mobilnih telefonih v Vivu pravijo, da gre za preproste in stabilne naprave, imenujejo pa jih tudi telefoni za konec tedna – opremljeni so namreč z večjimi baterijami, ki naj bi z enim polnjenjem zdržale od petka do ponedeljka.

V prosti prodaji bodo predvidoma vsi modeli linije Y. FOTO: Vivo

Najprej v trgovine, sledijo operaterji

Vivo za zdaj v evropskih državah sodeluje s trgovci in mobilnimi operaterji, od Vodafona do Orange. Na slovenski trg vstopajo v sodelovanju s trgovinami Mimovrste, Harvey Norman in Big Bang, hkrati pa se dogovarjajo tudi z operaterji, ki so prisotni v Sloveniji, so potrdili v podjetju. »Trgi se med seboj razlikujejo. V Nemčiji, Veliki Britaniji in tudi v Sloveniji trg mobilnih telefonov poganjajo operaterji, zato želimo biti prisotni v portfelju operaterjev. Hkrati na drugih trgih, kot so, denimo Portugalska, Španija in Italija, prodaja mobilnih telefonov večinoma poteka na prostem trgu – le od 30 do 35 odstotkov kupcev telefone kupuje pri operaterjih,« razlaga Dušan Kuzmanović.

Večjih pretresov glede prodaje na evropskih trgih ne pričakujejo, pri čemer poudarjajo dobre izkušnje iz Avstrije. »Tam smo začeli lani maja in po enem letu smo peti ponudnik mobilnih telefonov v državi,« so jasni.