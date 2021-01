V Velenju se začenja proizvodnja televizorjev

Do štiri milijone televizorjev

Velenju se ta teden začenja postopni zagon proizvodnje v novi hisensovi tovarni televizijskih aparatov, v prihodnjem tednu pa bodo začeli z rednim obratovanjem. »V tovarni Hisense Europe Electronic že dela več kot 350 zaposlenih, do konca januarja pa se bo število zaposlenih že povečalo na 520,« sporočajo iz Hisense Gorenja.V tovarni Hisense Europe Electronic bodo izdelovali televizijske aparate pod blagovno znamko Hisense za evropski trg. Proizvodnja bo potekala v dveh izmenah in v začetku na treh proizvodnih linijah, že v februarju bodo zagnali dodatni dve, napovedujejo v velenjski družbi.V zagonski fazi prvih tednov bodo ob začetku predvidoma izdelali okrog 800 televizorjev dnevno, ko bo vzpostavljena celotna proizvodnja, pa bodo sprva izdelovali dva milijona televizijskih aparatov letno, nato pa bodo glede na zahteve s trgov proizvodno zmogljivost v naslednjih dveh letih povečevali do skoraj 4 milijonov televizorjev letno.Možnost prezaposlitve v TV tovarno so najprej ponudili zaposlenim iz Gorenja, ki so se konec decembra usposabljali delo na novih delovnih mestih, hkrati pa bodo letos v novi tovarni dodatno zaposlovali tudi s trga dela. »Hisense s to naložbo podpira strategijo centraliziranja proizvodnih baz v Evropi ter tako povečuje učinkovitost delovanja, tudi s stroškovnega vidika, Slovenija pa je postala center Hisensovih proizvodnih operacij, prav tako tudi sedež evropskega dela skupine,« pravijo v Velenju.