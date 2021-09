V ZDA od novembra znižanje odkupov obveznic

V nadaljevanju preberite:

Zasedanje ameriške centralne banke Fed je prejšnjo sredo dalo do zdaj najbolj jasen signal o začetku zmanjševanja odkupov obveznic, ki znaša 120 milijard dolarjev na mesec. Postopno zmanjševanja programa, v žargonu imenovano tapering, naj bi se začelo novembra in trajalo do sredine prihodnjega leta.



Koliko naj bi zmanjšanje odkupov znašalo na začetku, sicer še ni določeno, a trg pričakuje znižanje v višini okoli 15 milijard dolarjev. Od tega bi dve tretjini odpadlo na odkup državnih obveznic, preostalo pa na hipotekarne obveznice.