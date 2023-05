Vlada bo predvidoma danes podražila vinjete

Vlada bo danes odločala o podražitvi vinjet, so pred današnjo sejo vlade sporočili iz urada za komuniciranje. Višje cene bodo po predlogu veljale od 15. junija.

Kot smo razkrili v Delu, vlada načrtuje podražitev vinjet za 6,8 odstotka, kolikor je predlagal Dars. To bi pomenilo, da bi se letna vinjeta za osebna vozila podražila s 110 evrov na 117,50 evra, mesečna na 32 evrov (zdaj 30 evrov) in tedenska na 16 evrov (zdaj 15 evrov). Letna vinjeta za cestninski razred 2B, kamor sodi večina kombiniranih in lahkih dostavnih vozil, se bo podražila z 220 na 235 evrov, mesečna s 60 na 64,10 evra in tedenska s 30 na 32 evrov. Letna vinjeta za motorje pa bo po novem znašala 58,70 evra (zdaj 55 evrov), polletna bo dražja za dva evra in bo stala 32 evrov, tedenska pa bo stala osem evrov, kar je pol evra več kot doslej.

»Zvišanje cen elektronskih vinjet je posledica indeksacije za referenčna obdobja od 2017 do 2022, ko je bil pogoj za izvedbo indeksacije izpolnjen, prodajne cene elektronskih vinjet pa se niso spreminjale. Pravno podlago za to daje Zakon o cestninjenju, ki določa uskladitev cen cestnin za uporabo cestninskih cest z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Uskladitev se opravi, če rast cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem preseže indeks 100,« so še sporočili iz urada za komuniciranje.

Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Za slabih 15 milijonov evrov dodatnih prihodkov

V Darsu ocenjujejo, da bi s podražitvijo vinjet za 6,8 odstotka s 15. junijem do konca tega leta prejeli 5,3 milijona evrov dodatnih prihodkov od prodaje elektronskih vinjet, ob predpostavki, da bo količinsko prodaja ostala enaka kot v drugi polovici leta 2022, na letni ravni pa za 14,6 milijona evrov dodatnih prihodkov.

Dars vsako leto predlaga zvišanje cen vinjet, a so takšne pozive na ministrstvu za infrastrukturo doslej zavračali. Letos so Darsov predlog podprli. »Ministrstvo za infrastrukturo ga je podprlo predvsem v smislu dolgoročne finančne vzdržnosti Darsa ter v interesu neoviranega financiranja in izvajanja velikih infrastrukturnih projektov,« so pojasnili na ministrstvu, ki ga vodi Alenka Bratušek.

Na ministrstvu navajajo še podatek, da je inflacija od zadnjega zvišanja cen vinjet decembra 2013 do aprila letos znašala 22,3 odstotka.