Vlak dobrih naložb lahko zelo hitro spelje

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini je v enajstem mesecu brez prave rešitve na vidiku. Evropa se sooča z energetskim šokom, ki v letu 2023 zelo verjetno ne bo izginil. Kitajska tudi po treh letih boja s pandemijo le počasi kaže znamenja odmika od politike ničelne tolerance do covida-19, kar pušča ogromno škode v njenem gospodarstvu.

Zgoraj naštete okoliščine so na odločitve vlagateljev, kam usmeriti denar, kapital oziroma prihranke, vplivale že v letu 2022. Njihove posledice se »pretakajo« tudi v letošnje leto, opozarjajo analitiki. In kar je najpomembneje – inflacija vztraja na ravneh, ki smo jih nazadnje doživeli pred štirimi desetletji, to pa vodi v agresivno politiko centralnih bank. Te zvišujejo obrestne mere in kar precej možnosti je, da se bomo na globalni ravni soočili tudi z recesijo.