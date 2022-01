Vodenje računov v oblaku se pospešeno prijemlje

V nadaljevanju preberite:

Številna podjetja in posamezniki so že spoznali prednosti uporabe e-računov ter se navdušujejo nad ustvarjenimi prihranki. Elektronski dokumenti, kot so e-dobavnice, e-naročilnice in drugi, pa niso blagoslov le za proizvodnjo in prodajo, od dokumentov in podatkov v elektronski obliki ima veliko koristi prav računovodstvo.

Ne le da e-dokumenti absolutno olajšajo komunikacijo in izmenjavo dokumentov med podjetji in računovodji, so temelj za »pravo« digitalizacijo poslovanja oziroma računovodstva – avtomatizacijo postopkov za nadaljnjo obdelavo teh dokumentov.