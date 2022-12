Vrtoglava rast prometa in dobička

Luka Koper še naprej dosega izjemne poslovne rezultate, nedavno je objavila odličen devetmesečni rezultat. Čisti prihodki od prodaje so do vključno septembra znašali 233,7 milijona evrov, kar je za 65,5 milijona evrov (39 odstotkov) več kot v istem obdobju lani. Za kar 36,8 milijona evrov (164 odstotkov) je bil višji tudi čisti poslovni izid, ki je ob devetmesečju znašal 59,3 milijona evrov. Presegli so tudi vse finančne kazalnike in dosegli 17,6 milijona ton ladijskega pretovora, kar je 11 odstotkov več kot v prvih devetih mesecih leta 2021.

Luka Koper še naprej dosega izjemne poslovne rezultate, nedavno je objavila odličen devetmesečni rezultat. Čisti prihodki od prodaje so do vključno septembra znašali 233,7 milijona evrov, kar je za 65,5 milijona evrov (39 odstotkov) več kot v istem obdobju lani. Za kar 36,8 milijona evrov (164 odstotkov) je bil višji tudi čisti poslovni izid, ki je ob devetmesečju znašal 59,3 milijona evrov. Presegli so tudi vse finančne kazalnike in dosegli 17,6 milijona ton ladijskega pretovora, kar je 11 odstotkov več kot v prvih devetih mesecih leta 2021.

Skupina Luka Koper je tako z objavo devetmesečnega poslovnega izida potrdila pričakovanja o krepko povišani dobičkonosnosti tudi v tretjem letošnjem kvartalu. Če omenimo samo tretje četrtletje, so se prihodki v medletni primerjavi povišali za 47 odstotkov, dobiček pa za več kot 140 odstotkov. Rast prihodkov Luke Koper gre pripisati višjim cenam, daljšemu času skladiščenja zaradi težav pri globalnih dobavnih verigah in tudi povišanemu obsegu pretovora. Tudi zvišanje cen v transportni dejavnosti in preusmeritev logističnih poti Luka Koper v poslovnem smislu dobro izkorišča. Zato ne čudi, da se je dobiček več kot podvojil.

V Luki Koper pričakujejo, da bo dobiček leta 2022 dosegel 63,1 milijona evrov, kar pri 14 milijonih delnic pomeni 4,51 evra dobička na delnico. To pa pomeni, da lahko pričakujemo krepko izboljšano nominalno izplačilo dividend v letu 2023. Dividendna donosnost je sicer na slovenskem borznem trgu tradicionalno visoka, kjer imajo podjetja zelo stabilno dolgoročno dividendno politiko.

Dobri obeti za dividende

V zadnjih desetih letih so se prihodki Luke Koper s 144,36 milijona evrov leta 2012 povišali na 228,44 milijona evrov leta 2021, medtem ko se je dolg v istem obdobju znižal s 183,8 milijona evrov na 72,61 milijona evrov. Nadaljevanje te dinamike bo v prihodnje podpiralo izplačila dividend. V prihodnjem letu lahko pričakujemo, da se bo poslovanje povrnilo na predhodne nivoje, kar bo po letu 2023 omogočalo nadaljevanje dobre dividendne donosnosti.

Prejšnji četrtek so pri Luki Koper na svoji spletni strani zapisali, da so v domačem pristanišču dosegli nov mejnik, saj so presegli skupno število pretovorjenih avtomobilov v letu 2018, ki je doslej veljalo za rekordno. Navajajo, da je število avtomobilov tako preseglo 754.409 enot, kar pomeni, da se bo leto 2022 tudi zaradi tega dosežka vpisalo med rekordna leta.

INFOGRAFIKA: Delo

Končna številka letošnjega pretovora vozil bo ob koncu leta nedvomno še višja in v vseh pogledih nadpovprečna, kar so nakazovali že rezultati poslovanja iz obdobja januar–september. Rast pretovora avtomobilov v tem obdobju je bila v primerjavi z istim obdobjem lani 20-odstotna, kar ima v trenutnih negotovih časih, ko se avtomobilski trg in globalna logistika nasploh soočata z občasnimi prekinitvami dobavnih verig, preobremenjenostjo ladijskih in skladiščnih kapacitet ter vplivi nepredvidljivih geopolitičnih dogajanj, še posebno težo.

Kar je sicer še dejansko spodbudno, so napovedi podjetja DHL, ki v svojem poročilu o napovedi trgovinskih trendov navaja, da so trendi v globalni trgovini kljub vojni v Ukrajini pozitivni ter da je zdaj obseg mednarodne blagovne menjave deset odstotkov večji, kot je bil pred pandemijo covida-19. Vedeti pa moramo, da na daljši rok obstajajo tudi tveganja, saj vlada v severnem Jadranu in v širši regiji velika konkurenca, saj pristanišča in njihova zaledja hitijo s širjenjem vseh svojih možnih zmogljivosti.