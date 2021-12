Vse na enem mestu za oskrbo starejših v domačem okolju

Mladi ljudje večinoma o tej tematiki še ne razmišljajo ali odmahnejo, češ da poznih let tako ali tako ne bodo doživeli. Tisti srednjih let so se z njo srečali, če so morali poskrbeti za ostarele starše. Starejši pa … čim nižja je njihova letnica rojstva, tem bolj jih zaposluje in skrbi. Kaj bo, ko zaradi starosti ali zdravstvenih težav ne bodo več sposobni povsem sami skrbeti zase? Ker so institucionalno varstvo starejših, subvencionirana pomoč na domu in podobne oblike družbene skrbi za starejše nezadostne, so odvisni od tržnih storitev. Da bi se izognili čerem črnega trga in laže našli prijazne in kakovostne izvajalce, jim lahko pomaga spletna platforma Junaki na domu.

Spletno platformo Junaki na domu je po vzoru ameriške platforme za oskrbo starejših Home Heroes ustvarilo podjetje Moj načrt v sodelovanju z družbo za celostno oskrbo starostnikov Deos. Platforma povezuje ponudbo in povpraševanje, izvajalce in uporabnike storitev. Delovati je začela leta 2019 v Ljubljani z okolico, danes pa ima že 164 aktivnih izvajalcev, ki pokrivajo predvsem območje Ljubljane in širše okolice, Postojno, Cerknico, Novo mesto, Krško, Koper, Celje, Velenje, Maribor, tudi Mursko Soboto ter gorenjski del, Medvode, Kranj, Radovljico, Jesenice … Cilj podjetja, ki stoji za platformo, je ponuditi pomoč uporabnikom po vsej Sloveniji in znižati stroške te pomoči.

Pester nabor storitev

Koga pravzaprav nagovarjajo Junaki na domu? Predvsem ljudi, ki imajo zagotovljene bivalne in druge razmere za življenje v svojem okolju, vendar zaradi starosti, zdravstvenih težav, invalidnosti, poškodb in drugih bolezni oziroma življenjskih okoliščin ne morejo sami skrbeti zase ali pa potrebujejo druge storitve. Junaki jim pomagajo ohranjati avtonomnost in samostojnost, zagotavljajo bolj kakovostno življenje na lastnem domu, preprečujejo osamljenost in razbremenjujejo svojce, na katere največkrat pade breme oskrbe na domu. Konkretno: pomagajo pri vsakdanjih opravilih in postrežbi, spremstvu in družabništvu, v gospodinjstvu, opravljajo delovno terapijo, fizioterapijo, vadbo za starejše – kineziologijo, masažo, pedikuro (klasično in medicinsko), frizerske storitve, hišniška opravila na domu, dostavo kosila na dom, psihosocialno pomoč in fotografiranje na domu.

Spletna platforma Junaki na domu je začela delovati leta 2019 v Ljubljani z okolico, danes pa ima že 164 aktivnih izvajalcev, ki pokrivajo predvsem območje Ljubljane in širše okolice, Postojno, Cerknico, Novo mesto, Krško, Koper, Celje, Velenje, Maribor, tudi Mursko Soboto ter gorenjski del, Medvode, Kranj, Radovljico, Jesenice …

Uporabniki ali njihovi svojci lahko naročijo storitev z izpolnitvijo kontaktnega obrazca na spletni strani, medtem ko zlasti starejši, nevešči dela z računalnikom, s ponudnikom storitev komunicirajo po telefonu. Ker je pogosto težko določiti, kaj vse v resnici starostnik potrebuje, ima platforma strokovnega sodelavca, ki pomaga in svetuje, upoštevaje njegovo zdravstveno stanje in okoliščine, pa tudi glede na nabor izvajalcev, ki so na tistem območju na voljo. Prizadevajo si, da bi se čim bolj prilagajali individualnim potrebam in željam. Tako uporabnika za isto storitev obiskuje isti izvajalec, s čimer se zgradi zaupanje, po želji izvajalca lahko zamenjajo, poskrbljeno je za nadomeščanje ob njegovi odsotnosti. Vsak izvajalec uporablja mobilno aplikacijo Junakov na domu, kamor prejema naročila in si beleži delovni čas pri posamezni stranki, ta pa ima vpogled v beleženje časa.

Kako se izogniti pastem

Tovrstna ponudba pomoči na domu je smiselna in potrebna zaradi omejenega dostopa do subvencioniranih socialnovarstvenih storitev, tako do pomoči na domu kot do institucionalnega varstva – namestitve v domovih za starejše. Do storitve, ki jo subvencionirajo občine, so namreč upravičeni samo tisti, ki izpolnjujejo pogoje (starost nad 65 let, bivališče v občini, invalidnost, kronične bolezni, življenjske okoliščine), in še to le do 20 ur pomoči na teden. Nekateri koncesionarji (izvajalci subvencionirane pomoči na domu so najpogosteje domovi za starejše) zaradi preskromnih zmogljivosti ne zagotavljajo niti tega obsega in so uvedli sezname čakajočih, po drugi strani pa bi mnogi upravičenci potrebovali več kot 20 ur na teden. Zato se obrnejo na tržne izvajalce pomoči.

Spletna platforma Junaki na domu je nastala po vzoru ameriške platforme za oskrbo starejših Home Heroes. Foto Roman Šipić

Tu jih čaka kar nekaj pasti, sploh kar zadeva ceno in kakovost storitev. Kakovostne storitve niso (ne morejo biti) poceni. Ker takega bremena starostnik in njegovi svojci pogosto preprosto ne zmorejo, se zatečejo na črni trg, kjer so urne postavke lahko nižje, saj izvajalec ne plačuje nobenih davkov in zato dobi več, ni pa nikakršnih zagotovil, da je storitev ustrezna, zadostna in da so izvajalci preverjeni in strokovno usposobljeni. Poleg tega reklamacije niso možne. Splošno znano je, da je stanje na črnem trgu skrb vzbujajoče in da poleg dvomljive kakovosti in neurejenih zamenjav v primeru odsotnosti izvajalca obstaja tveganje zlorab.

Ker pa po drugi strani tudi izbira med legalnimi izvajalci pomoči na domu ni lahka, se pokažejo prednosti platforme Junaki na domu: ta dela trg preglednejši, upošteva želje in potrebe tako uporabnikov kot izvajalcev, z optimizacijo administrativnih stroškov pa znižuje cene storitev. Kot pravi Miha Kranjc, direktor podjetja MN, Moj načrt, družba za zagotavljanje osebnih storitev, upravljavci platforme dopuščajo izvajalcem, da si sami določijo urno postavko in lahko strankam ponudijo še ugodnejše storitve. Vse cene storitev (ki so v razponu) so objavljene na spletni strani Junakov, tako jih lahko uporabniki med sabo primerjajo – ob tem, da ponudnik platforme (ki ima dovoljenja ministrstva za delo za izvajanje pomoči na domu in socialnega servisa) vse izvajalce pred vključitvijo preveri, namreč njihovo izobrazbo in delovne izkušnje, kasneje pa spremlja njihovo delo in zadovoljstvo strank.

Za kogarkoli in kadarkoli

Podjetje Moj načrt je v nekaj občinah, to so Ig, Brezovica, Škofljica in Dol pri Ljubljani, tudi posrednik subvencionirane pomoči na domu. Oskrbo na podlagi koncesije zanje opravlja družba Deos. Kot pravi Kranjc, namreč s tem želijo strankam ponuditi vse storitve na enem mestu, tako subvencionirane kot tržne. Medtem ko so upravičenci v prvem primeru vsi, ki izpolnjujejo omenjene pogoje, ciljna skupina Junakov na domu ni posebej omejena, nanje se lahko obrne praktično kdorkoli. Njihove storitve so uporabnikom na voljo kjerkoli in kadarkoli, tudi v nočnem času, če jih stranka potrebuje (tega pri subvencioniranih storitvah ni), prav tako ni omejen obseg storitev, nabor pa je bolj pester. Širok spekter storitev zagotavlja, da lahko posameznika obravnavajo celostno in mu zagotovijo kakovostno bivanje v domačem okolju.

Vse cene storitev so objavljene na spletni strani Junakov na domu, tako jih lahko uporabniki med sabo primerjajo. Ponudnik platforme vse izvajalce pred vključitvijo preveri, potem pa spremlja njihovo delo in zadovoljstvo strank.

Ena od posredovanih storitev, ki povezuje omenjeni podjetji, je tudi bivanje starejših na kmetijah, ki se izvaja v okviru projekta »Identifikacija pogojev vključenosti uporabnika v programe (celo)dnevnega bivanja starejših na kmetiji«. Starostniki, ki so še pretežno samostojni, lahko za zdaj izbirajo med krajšimi in daljšimi namestitvami na treh kmetijah.

»Trenutno je največ povpraševanja po pomoči pri vsakodnevnih opravilih, fizioterapiji, pedikuri na domu, tudi pomoči v gospodinjstvu,« opisuje izkušnje izvajalcev Miha Kranjc in doda, da na splošno povpraševanje po njihovih storitvah narašča, predvsem zaradi pohval, ki gredo od ust do ust.

Problem institucionalne oskrbe je predvsem pomanjkanje usposobljenega kadra. Nanj ni imuno niti podjetje Moj načrt, a se izvajalci – upokojenci, študenti, brezposelni, pa tudi zaposleni, ki so ustrezno usposobljeni in imajo za opravljanje pomoči na domu delovno opremo, skladno s standardi stroke – kljub vsemu raje odločajo za njihovo platformo, ker zagotavlja večjo fleksibilnost delovnega časa, pa tudi bolj umirjeno individualno delo, in ker imajo več časa za posameznika.