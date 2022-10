Z majhno spremembo bi zaposlenim lahko delili deleže podjetij

V nadaljevanju preberite:

Slovenija se ne more pohvaliti z močnim investicijskim okoljem, šibki smo tudi na področju inovacij. O tem že leta pričajo evropski kazalniki, znana so opozorila poznavalcev področja, investitorjev in ne nazadnje domačih podjetnikov. Številna mlada in zagonska podjetja zato priložnosti iščejo v tujini, nekateri tudi pri južnih sosedih. Že majhne spremembe bi lahko bile korak v smeri, da bi področje sanirali, pravi odvetnik in ustanovitelj odvetniške družbe Nlaw Nejc Novak.