Za kamnolom Velika Pirešica največ ponudila družba APOC

Kamnolom je stečajna upraviteljica Milena Sisinger na tretji javni dražbi vendarle prodala. Izklicna cena je bila 13,7 milijona evrov, družba APOC, ki je bila ustanovljena v prejšnjih dneh in katere lastnik je Aleš Počivalšek, čigar partnerka je lastnica Ecobetona, pa je na dražbi ponudila dobrih 20 milijonov evrov.



Na dražbo so prišli predstavniki šestih družb, in sicer PVG, Remont, VOC Ekologija, Kolektor Koling, Pomgrad Holding in APOC. Največ je ponudil APOC, kupnino mora poravnati v treh mesecih od sklenitve pogodbe.



S prodajo kamnoloma se je precej zapletalo, in sicer predvsem zaradi lastninske tožbe države za več kot polovico kamnoloma. Na večini teh zemljišč, ki bi lahko pripadle državi (tožba še traja), ima terjatve VOC Ekologija. Omenjena družba se je proti prodaji kamnoloma večkrat pritožila, vendar je letos Višje sodišče v Ljubljani presodilo, da ovir za prodajo kamnoloma v celoti ni. Gre za zadnje premoženje v stečaju propadle družbe CM Celje.



Počivalšek komentarja ni dal oziroma je dejal, da bo nakup komentiral, ko bo poravnal kupnino.

