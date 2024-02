Za nadgradnjo omrežja tudi financiranje iz EIB

Skupina Evropske investicijske banke (EIB) je lani podpisala za 359 milijonov evrov novih zavez za financiranje projektov v Sloveniji, pri čemer največji poudarek dajejo zelenemu prehodu, kot sta železniška infrastruktura in posodobitev električnega omrežja. Letos načrtujejo financiranje med drugim trajnostnega prometa, energetike in dostopnosti stanovanj.

EIB je v letu 2023 v Sloveniji dosegla pomembne mejnike, saj je odobrila in podpisala ključne projekte za izboljšanje infrastrukture v državi, so sporočili iz EIB: »Med največjimi je 250 milijonov evrov posojila za strateški železniški projekt v državi, to je drugi tir med Divačo in Koprom. Posel je izraz zavezanosti EIB, da prispeva k razvoju strateške infrastrukture in čistejšemu prometu, s tem pa k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida.«

EIB v sodelovanju z regionalnimi distributerji podpira krepitev električnega omrežja, kar je ključno za energetski prehod. Elektru Primorska so odobrili 42 milijonov evrov posojila. »Trenutno sodelujemo še z več drugimi operaterji v državi, tako da pričakujemo, da bomo tudi letos zagotovili sredstva za financiranje sektorja distribucije električne energije,« je povedal podpredsednik EIB Kiriakos Kakuris.

»V letu 2024 pa nameravamo financirati projekte v še drugih sektorjih – od trajnostnega prometa in energetske učinkovitosti do dostopnih stanovanj. V energetiki, pa tudi v predelovalnih in industrijskih panogah, krepimo sodelovanje z zasebnim sektorjem ter tako spodbujamo rast zasebnih podjetij v Sloveniji in širši regiji.«

Evropski investicijski sklad, ki je del skupine EIB, pa je odobril dve jamstvi v skupnem znesku 67 milijonov evrov. Jamstvi bosta omogočili za vsaj sto milijonov evrov financiranja trajnostnih vlaganj, inovacij in digitalizacije v slovenskih majhnih in srednjih podjetjih, so še dodali.