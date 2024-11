Za preskok v pametno in trajnostno turistično mesto

V nadaljevanju preberite:

Slovenske občine so glede digitalizacije in digitalne preobrazbe v povprečju še bolj »bose« kot država. Zato so v občini Piran z veseljem sprejeli pobudo fakultete Doba, da jim v okviru študijskega programa pripravi strateški načrt za ekonomski razvoj mesta Piran.

Izdelave načrta so se v okviru študijskega programa menedžment pametnih mest lotili podiplomski magistrski študenti. Ti so najprej ocenili gospodarsko stanje mesta in kakovost življenja v njem. Pričakovano so se med »plusi« znašli naravne lepote, kulturna dediščina, turizem pa tudi številne kulturne in športne dejavnosti, med »minusi« pa visoke cene nepremičnin in najočitnejše ozko grlo – cesta in cestna povezava.