Za projekte pametnih mest osem milijonov evrov

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša osem milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 6,4 milijona evrov.Ministrstvo za javno upravo bo javni razpis, na katerega se lahko prijavijo občine, združene v konzorcij, predvidoma objavilo v petek. S tem naj bi vzpostavili ekosistem, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.V okviru razpisa bodo sofinancirane priprave, organizacija, izvedba in promocija demonstracijskih projektov vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti. Rezultati projektov morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in storitve na osnovi tehnologije interneta stvari, in sicer na področjih upravljanja z viri in infrastrukturo; skrbi za okolje; zdravega in aktivnega življenja; mobilnosti, logistike in transporta; kulture, športa in turizma ter varnosti in zaščite.Kot je zapisano v sporočilu za javnost, naj bi na ta način pospešili uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin. Občinam naj bi s tem omogočili boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč ter zagotavljanje kakovostnejšega življenja občanov in obiskovalcev.