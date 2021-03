Za Skupino Generali lani rekordno leto

Prepletanje fizičnih in digitalnih poti

Družba je pospešila poslovno preobrazbo, čedalje bolj prepletajo fizične in digitalne poti, je poudaril Philippe Donnet. FOTO: Generali Press

Skupina Generali je lani drugo leto zapored poslovala rekordno. Neto rezultat poslovanja je znašal 5,2 milijarde evrov, kar je 0,3 odstotka več kot leta 2019, in to kljub covidu-19. Kot so ocenili na predstavitvi konsolidiranih podatkov skupine, ki letos praznuje 190 let obstoja, je pandemija družbi povzročila za 123 milijonov evrov škode.K doseženemu so pripomogli dobri rezultati tako na področju premoženjskih in nezgodnih zavarovanj, kot pri upravljanju s premoženjem, pri upravljanju holdinga ter na drugih poslovnih področjih. Obračunane bruto premije skupine so znašale 70,7 milijarde evrov (+ 0,5 odstotka v primerjavi z letom 2019), in to na račun rasti življenjskih zavarovanj.Neto prilivi s tega naslova so dosegli 12,1 milijarde evrov. Premije pri premoženjskih in nezgodnih zavarovanjih so ostale stabilne. V skladu s cilji strategije Generali 2021, so socialni in okoljski produkti prispevali 16,9 milijarde evrov vseh premij (+11,2 odstotka).Čisti dobiček Skupine Generali v letu 2020 znaša nekaj več kot 1,74 milijarde evrov in je za tretjino nižji kot pred letom dni, nanj pa so predvsem v prvi polovici leta 2020 vplivali enkratni dogodki, na primer 100 milijonov evrov, namenjenih izrednemu mednarodnemu skladu za covid-19, ter slabitve naložb.Družba je upravljala 664 milijard evrov sredstev (+5,4), donosnost kapitala je znašala 7,7 odstotka. Količnik kapitalske ustreznosti je dosegel 228 odstotkov, h kateremu je prispevalo ustvarjanje kapitala v rekordnih štirih milijardah evrov. Ob predstavitvi je glavni izvršni direktor skupinepoudaril njeno odpornost in predlagal dividendo v višini 1,47 evra na delnico. Kot je dejal, je družba na dobri poti, doseže vse cilje, ki si jih je zadala v strategiji do leta 2021.»Da se pripravimo na svoj naslednji strateški cikel, smo oblikovali in uvedli novo organizacijsko strukturo. Skupina je pospešila poslovno preobrazbo, da bi zagotovila model distribucije, v katerem se vedno bolj prepletajo fizične in digitalne poti,« je dejal Philippe Donnet in pohvalil inovativni duh zaposlenih in zastopnikov in dodal: »Zelo ponosen sem, da je v ključnem trenutku krize Generali nemudoma ukrepal z izrednim mednarodnim skladom in drugimi učinkovitimi pobudami za podporo skupnostim in okolju, v katerem delujemo.«