Začenja se šesti izbor Inženirke leta

Začel se je šesti izbor za Inženirko leta, na katerega se je mogoče prijaviti do 1. oktobra. Z izborom se opozarja na problem nevidnosti inženirk v družbi, obenem pa tudi gradi skupnost slovenskih inženirk.

V središču izbora niso inženirski dosežki posameznic, pojasnjujejo organizatorji, temveč njihov potencial, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Pri izboru šteje tudi doprinos inženirk k razvoju tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe kot celote. Prijave na izbor lahko dajo posamezniki, inženirke same, podjetja, organizacije in združenja.

Za učinkovito družbeno promocijo inženirk

Glavni namen izbora je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, ki lahko s svojo osebnostjo in delom mlade spodbudijo, navdušijo in opogumijo za odločitev za vpis na inženirski študij ter inženirsko poklicno pot. »Vsako dekle v sebi namreč nosi potencial. Izguba vsake, ki se za inženirstvo ne odloči zaradi dilem, ki jih vzornice lahko pomagajo razrešiti, je izguba talenta za družbo kot celoto,« pomen zgledov opisuje urednica projekta Inženirke in inženirji bomo! Metka Škofic.

Prva prejemnica naziva Inženirka leta Dora Domajnko iz RLS pa dodaja, da želijo, da bi bilo za mlade vedno na voljo dovolj informacij, kakšne prednosti in naloge prinašajo STEM poklici in študiji, da se bodo tako lahko samostojno in samozavestno odločali, ali jim to ustreza ali ne.

Razglasitev sredi januarja

Razglasitev Inženirke leta 2023 bo 16. januarja 2024 v Cankarjevem domu. Komisija bo med prijavljenimi kandidatkami izbrala deset predstavnic šeste generacije slovenskih inženirk. Javnosti jih bodo prvič predstavili 14. novembra. Lanskoletna Inženirka leta pa je postala letalska mehaničarka Rosana Kolar.

Kot so še zapisali organizatorji, je izbor, ki je nastal na pobudo Siemens Slovenija, del iniciative Inženirke in inženirji bomo!. Poteka pa v soorganizaciji revije IRT3000 in družbe Mediade s sodelujočimi partnerji.