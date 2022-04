Zadolževanje najdražje po sanaciji bank

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je marca državni proračun prvič letos ustvaril globoko izgubo, znaša četrtletni primanjkljaj državnega proračuna 260 milijonov evrov. Močno so poskočili prihodki, izdatki pa so manjši kot lani. Toda vse to je posledica izhoda iz epidemije. Kakšne so dejanske razmere v proračunu? Kaj bo na proračun vplivalo v nadaljevanju leta? Kako se Slovenija zadolžuje? Je javni dolg v prvem četrtletju znova zrasel?