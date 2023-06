Zamenjava na čelu Luke in rekordne dividende

V nadaljevanju preberite:

Dosedanji predsednik uprave Luke Koper Boštjan Napast je po letu in pol vodenja predal posle svoji namestnici in dosedanji članici uprave Nevenki Kržan, ki bo podjetje vodila do imenovanja novih dveh članov uprave. Delničarji družbe pa so na skupščini podprli sklep, da podjetje od 50 milijonov evrov bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni 35 milijonov evrov. To je rekordna delitev dividend v tem podjetju.