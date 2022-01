Zaradi visokih cen elektrike ustavili proizvodnjo v Delamarisu

V nadaljevanju preberite:

Delamaris, ki je del skupine Pivka – Delamaris, je ta mesec zaradi visokih cen elektrike ustavil proizvodnjo. Kaj pojasnjuje direktor Delamarisa in predsednik uprave Pivke perutninarstvo Janez Rebec? Kako (ne)ukrepa država? Kdaj bo hrana zaradi višjih cen elektrike dražja? Kakšne so rešitve in ali je rešitev tudi proizvodnja elektrike z generatorji?