Zavarovalnice vključujejo v ponudbo tudi nova tveganja in kritja

To ni vedno enostavno, saj je ponudba zavarovalnic zelo pestra, pravzaprav se nenehno širi in tudi spreminja. Zavarovalnice smo vprašali, katere so njihove najbolj prepoznavne novosti iz zadnjega obdobja.

S sklenitvijo police (oziroma zavarovalne pogodbe) lahko ublažimo posledice marsikatere škode oziroma težav, ki nas doletijo ob nastopu zavarovanega tveganja (škodnega dogodka). Kaj lahko zavarujemo, za kolikšno vrednost in koliko nas v obliki premije stane, so seveda ključna vprašanja, na katera moramo odgovoriti.

Ko potrebujemo zdravnika

Zdravstvena polica zavarovalnice Vzajemna omogoča hiter dostop do zdravstvenih storitev, ko jih najbolj potrebujemo. Gre za zavarovanje, ki ga lahko stranke oblikujejo po svojih potrebah in željah. Povezati jo je mogoče tudi s polico za specialistične zdravstvene storitve in operativne posege. Vključuje pa tudi storitev Dr. Posvet, varen in zaseben kanal za posvet z zdravnikom prek izbrane mobilne aplikacije za klepet. Zavarovancem je omogočen tudi pregled na daljavo, in sicer lahko zdravstveno storitev s področij splošne medicine, dermatologije, fizioterapije, ortopedije, fiziatrije in travmatologije organiziramo v obliki videoposveta. Na podlagi posveta lahko zdravnik izda izvid, po potrebi pa tudi napotilo za nadaljnje preglede oziroma preiskave.

Covid še ni mimo

Lani so razvili novo zavarovanje E-zdravnik, ki omogoča videoposvet z zdravnikom prek računalnika ali mobilnega telefona. V primeru nenujnih zdravstvenih težav zaradi posledic bolezni ali nezgode lahko zavarovanec prek posveta na daljavo hitro in enostavno pride do zdravnika splošne oziroma družinske medicine. Kot odgovor na epidemijo covida-19 so oblikovali zavarovanje Covid, ki omogoča izplačilo zavarovalne vsote v primeru hujšega obolenja z virusom sars-cov-2.

Vzajemnino Zavarovanje za tujino vključuje asistenco 24/7. Tudi tu so se prilagodili razmeram in razširili kritje na celotno geografsko območje sveta. Vključena so kritja za profesionalne športnike in bolj tvegane športe, zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni v vse pakete in dvig zavarovalnih vsot.

Novosti v paketih in odgovornost zasebnika

Paketno zavarovanje osebne zaščite Zavarovalnice Triglav omogoča celostno zavarovanje osebne zaščite in je popolnoma prilagodljivo življenjskemu slogu posameznika. Stranke lahko same izberejo kritja, za katera se bodo zavarovale. V paket lahko vključijo odgovornost zasebnika, ki krije škodo do tretjih oseb zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka oziroma nesreče.

Nezgodno zavarovanje in asistenca po poškodbi stranki in njenim bližnjim zagotovi finančno varnost v primeru nezgode. Z asistenco po poškodbi pa bodo ob poškodbi hitreje dostopale do diagnoze in rehabilitacije pri zdravnikih specialistih.

Mikro mobilnost – kasko in asistenca je kasko zavarovanje, ki krije škodo zaradi odtujitve, uničenja ali poškodovanja vseh mikro prevoznih sredstev zavarovanca.

Zavarujte računalniško tveganje

Kritje kibernetska zaščita poskrbi, da v primeru računalniškega virusa ali vdora v računalnik zavarovalnica krije stroške ponovne vzpostavitve delovanja računalnika, povrnitve podatkov in stroške, ki lahko nastanejo zaradi izsiljevanja. S kritjem računalniška asistenca je mogoče zagotoviti pomoč asistenčnega centra v primeru nekaterih najpogostejših težav z računalniki (na primer vdor v zavarovančev račun na družbenih omrežjih; diagnostika ter čiščenje računalnika v primeru okužbe z računalniškim virusom).

Zavarovanje pravne zaščite vključuje pravno svetovanje in kritje stroškov na področju odškodninskega in kazenskega prava ter na področju pogodbenega prava. Obenem imajo zavarovanci dostop do spletnega pravnega centra, kjer lahko dostopajo do osnutkov pogodb.

Vse za domače ljubljence

Lastniki hišnih ljubljenčkov lahko zanje poskrbijo v sklopu zavarovanja za male živali. Zavarovati je mogoče vse zdrave in označene (čipirane) pse pa tudi mačke in druge male živali, kot so kunci, morski prašički, činčile, dihurji in podobno. Z osnovnim zavarovanjem lastniki poskrbijo za stroške zdravljenja živali zaradi bolezni ali nezgode, pri čemer lahko izbirajo med tremi zavarovalnimi paketi. Možen je širok izbor dodatnih kritij, na primer za stroške veterinarja na potovanju v tujino, iskanje izginule ali ukradene živali, odgovornost lastnika ...

V zadnjem letu so prenovili tudi zavarovanje doma, s katerim lahko stranke na enostaven način zavarujejo stanovanjske objekte in premičnine v njih tako na območju Slovenije kot Hrvaške. Sklenejo ga lahko tudi na spletu in izberejo enega izmed treh paketov (Mali, Veliki, Comfort). Razširili so jamstva in strankam omogočili, da lahko kritja do polne vrednosti, ki so jih v preteklosti v nekaterih primerih lahko vključile le pri najvišjih paketih, zdaj razširijo že v nižjih paketih.

Spomladi letos so prenovili tudi lojalnostni program Triglav komplet, ki na enostaven in pregleden način nagrajuje zvestobo strank Skupine Triglav. Popuste prinašajo zavarovanja, ki jih imajo zavarovanec in njegovi družinski člani sklenjena pri Zavarovalnici Triglav ter družbah Triglav Pokojnine in Triglav Zdravje, varčevalni načrti, odprti pri družbi Triglav Skladi, digitalno poslovanje in zvestoba zavarovanca ter njegovih družinskih članov. Najvišji skupni Triglav komplet popust znaša 40 odstotkov.

Mikromobilnost in zdravniki specialisti

Najbolj sveža novost zavarovalnice Generali je zavarovanje MikroGO, ki so ga ponudili letos spomladi in ga je mogoče skleniti prek spleta. Razvili so ga, ker so padci, prometne nesreče in poškodbe pri vožnji z manjšimi prevoznimi sredstvi zelo pogosti. Vanj uvrščajo vožnjo z električnimi skiroji, rolko, kolesi, e-kolesi. Vključuje nezgodno zavarovanje, asistenco in splošno odgovornost zavarovanca v primeru, da z neprevidno vožnjo povzroči osebno ali materialno škodo tretjim osebam.

Zavarovanje odgovornosti lastnikov plovil je po novem mogoče skleniti tudi na spletnem kanalu WIZ in G24. V celoti so prenovili zavarovanje Tujina, ki zdaj poleg Covid kritja vsebuje tudi druga, za današnjega popotnika potrebna in pomembna kritja.

Zavarovanje Specialisti z asistenco je do prenove zavarovancu omogočalo hiter dostop do zdravnika specialista ter do zdravstvenih in asistenčnih storitev, ki zavarovancu pomagajo v procesu pridobivanja diagnoze in uspešnejšega zdravljenja. Zdaj ga je mogoče skleniti tudi v okviru celovitega življenjskega zavarovanja Moj življenjski kasko. Umestili so ga tudi v paket zdravstvenih zavarovanj Moj zdravstveni kasko, ki vključuje še dopolnilno zdravstveno zavarovanje in zavarovanje zdravil.

Že pred epidemijo koronavirusa so zaznali otežen dostop do osebnega zdravnika, kar se je zaradi epidemije še poslabšalo. Zavarovanje so zato lani nadgradili s sodobnim kritjem Halo Doktor. To je storitev, ki zavarovancu omogoča, da se v primeru skrbi, dvoma ali želje po čim hitrejšem odgovoru takoj (v približno 15 minutah) posvetuje z zdravnikom splošne oziroma družinske medicine bodisi prek videoklica ali po telefonu na izbrani termin.

Dodali so tudi možnost pestre izbire Preventivnih pregledov in preiskav. Namen tega kritja sta zgodnje odkrivanje sprememb v telesu in preprečevanje bolezni, kar je izredno pomembno za naše zdravje.