Žito bo proizvodnjo koncentriralo na treh lokacijah

Žito bo zaprlo lokacijo za Bežigradom in v Novem mestu, je poročala RTV Slovenija. Žito - del poslovne skupine Podravka - je zato poslalo dodatna pojasnila: V prihodnjem obdobju načrtujemo koncentracijo pekarske proizvodnje Žita na treh lokacijah, z namenom povečanja produktivnosti in donosnosti.

V ta projekt posodobitve proizvodnih linij bomo že letos vložili 10 milijonov evrov, kar je pomembna in velika naložba, ki je v Žitu ni bilo že nekaj desetletij. To dejstvo najbolje potrjuje zavezanost njegovi nadaljnji krepitvi in razvoju v najmočnejšega ponudnika pekarstva v jugovzhodni Evropi.

Vse poslovne prilagoditve se bodo izvajale z namenom ustvarjanja dolgoročno stabilnih temeljev za dobičkonosno poslovanje Žita. Kot posledica vseh teh aktivnosti, ki se bodo odvijale med letom, bo to za nekatere zaposlene rezultiralo tudi v odpovedih delovnega razmerja, ali v možnosti prerazporeditve na druga delovna mesta, tudi upokojitve.

Zagotovo pa postopoma, odgovorno, v dogovoru s sindikati in z izplačanimi ustreznimi odpravninami v skladu z zakonodajo. Ker pogovori še potekajo in se pri tem zasleduje cilj zagotavljanja upoštevanja vseh vpletenih strani, ne moremo podajati več informacij, kot smo jih komunicirali doslej,« so sporočili iz Žita.