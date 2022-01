Levi in desni volilni blok

Nikoli ne bodo na naši tribuni vsi »naši«, to po pokazala tudi razprava, je napovedal Robert Golob pred včerajšnjo drugo tribuno, ki jo je gibanje Bodi sprememba torkat pripravilo v Mariboru. Kdo so »njegovi« sicer še javno ni razkril, pojasnjujemo pa, kar je znanega o njem, kaj pravijo nejegovi nekdanji sodelovci in kaj vse bi lahko krojilo politične razplet njegove usode.