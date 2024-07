Nove linije

Iberia bo Ljubljano in Madrid med 29. julijem in 5. septembrom 2024 povezovala dvakrat na teden, ob ponedeljkih in četrtkih.

Število potnikov na letališču Jožeta Pučnika se je v prvem polletju povečalo za petino v primerjavi z istim obdobjem lani, vendar jih je še vedno manj kot pred covidom.