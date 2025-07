Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) opozarja, da bo suša letos prizadela vso državo, saj posledice že čutijo na vseh poljščinah, ki niso namakane – od žita in koruze do travinja in vrtnin. Podatki Agencije za okolje (Arso) potrjujejo kritične razmere, saj v večini regij beležijo rekorden vodnobilančni primanjkljaj v tleh za ta čas leta. Stanje se iz ure v uro slabša; na Koroškem, Notranjskem in v osrednji Sloveniji so razmere že izjemno sušne. Kljub deževnemu začetku maja je za nami mesec skoraj brez padavin, temperature pa so za dve do 3,5 stopinje Celzija višje od povprečja, kar povzroča ožige rastlin in pospešeno zorenje žit, s tem pa manjšo in manj hranljivo letino.

Strokovnjaki svarijo, da niti napovedani nalivi ne bodo prinesli olajšanja, saj zbita zemlja vode ne bo vpila, ampak bo ta večinoma odtekla ali izhlapela. Andreja Sušnik iz Arsa poudarja, da je sedanji vodni primanjkljaj eden največjih v tako zgodnjem poletju in da bo takšnih »hitrih suš« vse več. Živinorejci že načenjajo zimske zaloge krme, saj tudi paše ni več. Dolgoročno bo nujno prilagajanje kmetijstva, vključno z več namakanja in izbiro odpornejših kultur. Na pomanjkanje strategije je že pred dvema letoma opozorilo računsko sodišče, saj Slovenija po podatkih Evropske okoljske agencije beleži največjo ekonomsko škodo zaradi podnebnih dogodkov na prebivalca v Evropi.