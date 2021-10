Pandorini dokumenti

Okoli 130 milijarderjev, 35 sedanjih in nekdanjih državnih voditeljev ter več kot 330 politikov in javnih funkcionarjev iz 90 držav se je znašlo v svežem, doslej največjem »leaksu«, v katerem je zbranih skoraj dvanajst milijonov tajnih finančnih dokumentov, ki so v nedeljo s pomočjo Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev pricurljali v javnost.Med največjimi zvezdniki, ki jih je razgalilo odprtje nove skrinjice skrivnosti iz davčnih oaz, so predsedniki in premieri Azerbajdžana, Cipra, Češke, Ekvadorja, Jordanije, Kenije, Pakistana, Rusije in Ukrajine.