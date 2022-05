Parlamentarni položaji

Na tajnem glasovanju so poslanci Gibanja Svoboda, SD, Levice in manjšin potrdili Roberta Goloba za mandatarja. Najprej, naj bi se njegova vlada, ki naj bi jo dobil 3. junija, spopadla z urejanjem zdravstvenega sistema in omejitvijo draginje. Opozicija je do njegovih napovedi in zapisanega v koalicijske pogodbe skeptična, partnerji pa prepričani, da bo vlada obstala do konca.

Golob je svojim poslancem in sodelavcem je zabičal previdnost pred lobisti, ki jih bodo obletavali po prevzemu oblasti, in jim na srce položil zavedanje, da delajo v javnem interesu. Vztraja pri odločitvi o nesodelovanju z agencijami, ki se ukvarjajo tudi z lobiranjem, medtem ko je bila v preteklosti redna praksa politike – v želji, da bi imela (tudi) medijski mir – privolitev v sklepanje različnih svetovalnih in drugih pogodb, in denar z računov državnih podjetij se je tako obilno pretakal na njihove transakcijske račune.