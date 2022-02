Prva domina

»Po moji presoji ni mogoče, da se vlada ne zaveda, da je z enostransko potezo, ki jo je injicirala v interventnem zakonu PKP10 in zapečatila v dogovorih z zdravniki, v temeljih stresla plačni sistem. S to enostransko potezo je zrušila razmerja v obstoječih plačnih skupinah in pod vprašaj postavila celoten plačni sistem,« je bil včeraj jasen Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz)

»Povsem enoznačno je mogoče ugotoviti, da je vlada z enostransko potezo o preboju plačnega stropa za zdravnike v plačnem sistemu legitimirala vse sindikate v javnem sektorju, da za svoje člane zahtevamo enako. Poziv vsem je torej jasen in gre v smeri, da naredimo enako, sicer nismo enaki, kar se tiče plačnega sistema v javnem sektorju,« je prepričan.