Trumpov sindrom

Pošta Slovenije je šele včeraj odposlala v tujino največje število glasovnic. V njem je bilo volilno gradivo za več kot 25.600 naslovnikov. Več kot očitno je, da se bodo izpolnjene glasovnice zaradi praznikov težko pravočasno vrnile v Slovenijo. Pošta Slovenije je v rokah SDS.

»Napovedane politične spremembe v Sloveniji odpirajo tudi možnost ponovitve »Trumpovega sindroma« pri prenosu oblasti. Možno je, da aktualna oblast ne bo priznala izida volitev oziroma bo postavila pod vprašaj legalnost in legitimnost volilnega procesa in bo tako pri svojih volivcih poskušala opravičevati volilni poraz,« so v predvolilni analizi ocenili v Mednarodnem inštitutu za bližnjevzhodne in balkanske študije Ifimes.