Napoved odpuščanja nemškega velikana Volkswagen kaže, da se začenja proces prestrukturiranja evropske avtomobilske industrije, ki se napoveduje že vsaj tri leta, a so ga avtomobilisti delno zamikali.Čedalje bolj črnogledi so v svojih napovedih. In vse to velja tudi za Slovenijo, kjer so se dobavitelji avtomobilske industrije delno že morali prilagoditi, saj so naročila postala negotova, pritiski na cene pa vse večji.