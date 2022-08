Veliko dima

Do leta 2029, ko bi primer Teš 6 res zastaral, je še kar nekaj časa, a profesionalni hazarderji ne bi kar tako stavili na razkritje in sodno obsodbo nečednosti v več desetletjih največjega slovenskega projekta. Organi odkrivanja in pregona, pa tudi sodstvo so namreč porabili že skoraj trinajst let, a so še vedno pred vrati prave resnice.