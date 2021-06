Iz dobrih romanov zaveje nekaj močnega in trajnega

Lanska bera romanov slovenskih avtorjev je bila žanrsko in tematsko pestra. Kaj je še posebej izstopalo?

Kresnikova žirija je bila letos v nekoliko spremenjeni zasedbi in se je večinoma sestajala po spletu. Kako ste se ujeli in kaj sta doprinesla nova člana?

Ob objavi deseterice je nekaj prahu dvignilo dejstvo, da je bila v izboru le ena pisateljica. Kako odgovarjate na to pripombo?

V literaturi ohranjajmo intelektualno svobodo in je ne siromašimo niti s politično korektnostjo.

S čim vas je prepričala finalna peterica?

Prepričajo pisanja, ki se nas kot bralce dotaknejo, nas po svoje tudi premaknejo, včasih prizadenejo.

Za nami je leto dolgotrajnega­ ­zaprtja kulturnih ustanov, knjiž­nic in knjigarn, pa vendar so ljudje veliko brali in knjige kupovali po spletu. V čem je simbolika ­letošnje podelitve kresnika, ­kakšno je njeno sporočilo?

Medijska hiša Delo je povišala denarno nagrado, ki jo prejme kresnikov nagrajenec.

O nagrajencu oziroma nagrajenki bo na klavzuri v Cankarjevi sobi odločala petčlanska žirija v sestavi Mimi Podkrižnik (predsednica), Anja Mrak, Mateja Komel Snoj, Igor Divjak in Igor Žunković. Prebrali so okrog 150 romanov, v finale pa uvrstili Pripovedovalca Mirane Likar (Goga), Agni Boruta Kraševca (LUD Šerpa), Škrbine Gašperja Kralja (*cf.), Na drugem koncu sveta Vincenca Gotthardta (Mohorjeva Celovec) in Kurjega pastirja Ferija Lainščka (Beletrina).Nočem se ponavljati in vprašanje je kompleksno, zato bom morda rahlo provokativno rekla, da je izstopalo vse in hkrati ne kaj dosti. Vsako nacionalno okolje pozna svoje leitmotive, tudi pri nas se nemalo tem ponavlja. Ogromno je vračanja v preteklost, v intimni in kolektivni včeraj, tudi literarno nismo opravili z vojno niti s prejšnjim režimom. Po svoje se mi zdi nenavadno, da celo mladi pisci čutijo potrebo romaneskno pisati o času, ki ga niso mogli doživeti; kakor da se tukaj in zdaj dogaja tako malo, kakor da se izkustveno skorajda ne premikamo čez meje in zato ne lovimo prav široko duha globalizma, v katerem se utapljamo, ne primerjamo tukajšnjega s tujim. Po drugi strani je bilo v kakšnem besedilu, postavljenem drugam, začutiti, da manjka pristnosti.Lahko tudi rečem, da smo člani komisije letos prebrali kakšno delo več kot običajno, ki govori o duševnem zdravju; in tudi grobo spotikanje ob izbrano deseterico, ki si ga je privoščil kakšen avtor, menda spregledan po krivem, najbrž kaže, da stisk ni malo ... Ločiti dobro od slabega in izbrati najboljše, kar je naloga komisije, ni lahko. Tudi zato ne, ker gre na koncu vedno za odtenke in ker se o nekaterih knjigah po medijih in družbenih omrežjih malone kriči, kako so izjemne, so pa tudi odlične knjige, ki se ponujajo precej bolj zadržano; sramežljivo čakajo, da jih bralci izbezajo s polic. Komisijo seveda zanimajo vsi romani.Tudi lani se je komisija sestajala v nekoliko spremenjeni zasedbi in predlanskim prav tako, saj člani ne vstopamo vanjo sočasno, mandati pa so omejeni in se iztekajo različno. Vsak žirant doprinese nekaj svojega, kajti vsak ima svoje ozadje, tako ali drugače povezano z literaturo ali pisanjem. Fino je, da nas je v žiriji pet in so naši glasovi enakovredni ... Zdi se mi, da smo se letos odlično ujeli, čeprav smo zaradi zdravstvene krize sestankovali prek zooma.Pisateljica se je prebila tudi v peterico, a ne zaradi prahu, ki se je menda dvigal na družbenih omrežjih ... Sliši se paradoksalno, toda takšni pomisleki se mi zdijo nekako lažni, tudi za časom. Saj vidimo, da je slovenska družba precej zaprašena in najbrž vse bolj konservativna, in jasno, da mi gre na živce, ker so pri nas punce še vedno predvsem pridne, fantje pa bistri in sposobni; teh klišejev kar ne nehamo prenašati na otroke. Toda ne verjamem, da je vrednotenje po kvotah prava pot, vsaj v književnosti ne. Tudi nasploh me zanima, kako se počuti človek ob spoznanju ali zavedanju, da se je nekam prebil zaradi biologije. Če je iskren do sebe, mu najbrž ni prav fino. Komisija ne more in ne sme presojati po spolu, kakor tudi ne po drugih zunajliterarnih kategorijah, ker v nasprotnem se seznam ponižanih in razžaljenih sploh ne bi končal.Naj pazimo na čim bolj pisano generacijsko navzočnost, tudi na založbe? Bi moral biti med nominiranci vsaj kdo, čigar dela ni sofinancirala javna agencija za knjigo? Je čas, da pride, kot mi je nekdo rekel pred dvema letoma, končno na vrsto ta ali oni pisec? ... Dajte, no. Vedno so pripombe o izboru, ki ga naredi komisija, zmeraj bodo očitki, vsako leto ista pesem. Sploh pa, predlanskim smo na koncu izbrali lavreatko in lani tudi, pa se je, med drugim, govorilo, da ko sem jaz predsednica, dobivajo kresnika pisateljice. Nekdo mi je celo rekel, da sem pridna, ker je tako ... Če torej povzamem: žensko vprašanje naj tudi pri nas iskreneje branijo tisti in tiste, ki so se za to družbeno poklicali, v literaturi pa ohranjajmo intelektualno svobodo in je ne siromašimo niti s politično korektnostjo.Prepričajo pisanja, ki se nas kot bralce dotaknejo, nas po svoje tudi premaknejo, včasih prizadenejo. Takšna pisanja, ki nas s samosvojo zgodbo, romanesknimi tehnikami, izmojstreno pisavo, slogom vlečejo k sebi, in tudi na koncu zaveje iz dobrega romana nekaj močnega, trajnega ali vsaj poltrajnega ...Pri nekom pritegne čez- in brezmejnost mnogoplastne zgodbe o identiteti, ki se, med drugim, ukvarja s pojemanjem jezika in vrzelmi v njem, a diha tako široko imaginarno in svetovljansko, kot da bi bila pisana v kakšnem velikem jeziku. Pri drugem nas proza spomina mehko vleče v preteklost in konce, ki jih morda niti ne poznamo, in vendar prebuja v nas praobčutke nostalgije, tople in (ne le idealizirajoče) prijetne, kakor da bi gledali porumenele fotografije iz otroštva. Pri tretjem delu prepričajo pripovedne prvine, spretno menjavanje perspektiv ob močni zgodbi, ki bi lahko bila ideološka, a se postavlja onkraj ideologij; da bi ostala znotraj idej individuuma, ki ga vojna prelomno nosi sem in tja ter za zmeraj premeče. Nekdo nas je navdušil z upovedovanjem prvinskosti življenja, gonov, tako človeških kot živalskih, in s tem poklical k sodobnim premislekom o etiki in estetiki, pa seveda o ljubezni ter tanki meji med vulgarnim in privzdignjenim, po kateri hodi mesen človek in pisec tudi. Še peto pisanje je zaštrlelo nad druga zaradi spretnega menjavanja perspektiv in pripovedovalskih glasov, zaradi begavosti okrušenega junaka našega časa, ki deluje raztreseno in tudi živi razpršeno, samosvoje in hkrati kakor na vrvicah, ki jih od daleč upravlja druga; medtem pa on išče sidro iz preteklosti, da bi ga morda zmogel vreči v sedanjosti.Kaj reči po še enem pandemičnem letu prebiranja slovenskih romanov? Da za branje ni ovir, kakor jih ni za pisanje. Človek je prilagodljivo bitje, v domala vseh okoliščinah se znajde, če se le hoče in je naravnan pozitivno. Če je pravi bralec, je njegova domača knjižnica tako in tako polna ter je vedno še kaj neprebranega v njej. Če je tudi pravi prodajalec knjig, se na spletu ne znajde nič slabše kot v fizičnem svetu. V zadnjem letu ljudje morda niso mogli veliko potovati, a figurativno je bilo mogoče ves čas na pot: brati literaturo namreč vselej pomeni premikati se. Priložnost je (bila) torej lepa ...Pri nas se veliko jamra, kako je vse narobe in kako mačehovski smo lahko do ustvarjanja, literarnega prav tako, a zdi se, da se je tudi med epidemijo veliko govorilo in pisalo o knjigi. Če tudi za konec pogledam pavšalno, lahko rečem, da agencija za knjigo podpre veliko romanov, kar je spodbudno. Morda kdaj celo neupravičeno sofinancira kakšno manj posrečeno delo uveljavljenega avtorja, a upati je, da ni tako na račun mladih piscev. Sploh zanje je treba poskrbeti, da bodo lahko zacveteli v ustvarjalnosti ... Zato klobuk dol vsem, ki objavljajo v samozaložbi.Letos čaka lavreata oziroma lavreatko sedem tisoč evrov, kar je dva tisoč več kot prej. Tako je prav, kresnik je vendarle najprestižnejša literarna nagrada v slovenskem prostoru. Medijska hiša Delo kaže, da ji je mar za umetniško-intelektualno ustvarjanje, da ga spoštuje in se mu poklanja. Naj bo zgled drugim.