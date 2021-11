Alternativni vodnik po Liffu, 1. del

V nadaljevanju preberite:

Da bi se gledalci lažje znašli med 79 celovečernimi in 16 kratkim filmi, razvrščenimi v sedem sekcij in tri retrospektivne programe, smo prosili za pomoč direktorja festivala Simona Popka in mu dali nekaj iztočnic.

Seznam je nastal še preden je nastopil novi vladni odlok za zajezitev širjenja koronavirusa, zaradi česar je še več filmov dostopnih na zahtevo, v dvoranah ne velja sedežni red (vsak drugi sedež mora ostati prazen), za nekatere filme pa so zagotovili dodatne projekcije.