Korupcija – aktualna tema na vseh koncih sveta

Korupcija, oblastiželjnost, nabiranje glasov pred volitvami z laž­nimi obljubami, umazane politične igre, izsiljevanje, pajdašenje s podzemljem in manipuliranje z ljudmi. To so teme, ki jihraziskuje v svojem filmu Vsi proti vsem. Čeprav je dogajanje postavljeno v majhno slovensko lokalno skupnost Rovte, pa obravnava večno aktualne teme, ki nagovarjajo občinstvo tudi na drugih koncih sveta.Leto 2021 se je za Andreja Košaka začelo obetavno. Vsaj v profesio­nalnem smislu, v zasebnem živ­ljenju je težje, saj je režiser, ki je sicer poročen z Makedonko in živi v Skopju, zaradi pandemije obtičal v Sloveniji. Zato pa se precej bolj svobodno po svetu giblje njegov zadnji, četrti film Vsi proti vsem. Festivalske nagrade se na zapored­nih edicijah svetovnih festivalov nizajo kot po tekočem traku. Na 5. indijskem world film festivalu, na 6. festivalu De Cine de Bayamon v Portoriku in 7. festivalu neodvisnega kratkega filma Findecoin v Venezueli je Košakov politični triler zmagal v konkurenci celovečernih igranih filmov. Na 8. mednarod­nem filmskem festivalu Noida v Indiji so nagradili direktorja fotografije Jasona Manna.Za povrhu je prvo nagrado na 3. mednarodnem filmskem festivalu Anatolija dobil še plakat za film, ki ga je ustvaril Igor Barišić, študent inštituta A.V.A., na katerem je poučeval Košak. »Želeli smo ujeti slog plakatov za filme iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, ko je bil žanr politične drame v vzponu,« je povedal režiser, glede drugih nagrad pa dodal: »Film smo prijavili na več festivalov, a nikoli ne veš, na koga bo učinkoval in kako. Očitno tudi na drugem koncu sveta v njem vidijo nekaj, kar jim je zanimivo.«Zadovoljen tudi z odzivom domačega občinstva, ki si je na začetku preteklega leta film, navdihnjen z resničnimi političnimi dogodki, lahko ogledalo še v kinematografih, preden jih je zaprla pandemija. Mnogi so izkoristili priložnost in si Vse proti vsem ogledali na spletu, ko so ga na Bazi slovenskih filmov predvajali v spomin, ki je v eni svojih zadnjih filmskih vlog upodobil kriminalista Berginca na sledi pokvarjenemu županu Franti. Lep sprejem je Košak doživel tudi v Beogradu, kjer je bilo občinstvo navdušeno nad razgibanostjo filmskega dogajanja, ki ga ustvarjajo številni liki s svojimi zgodbami. »Ko smo film vrteli v Turčiji, si ga je ogledal hrvaški igralec Igor Galo in mi čestital, da sem naredil dobro analizo Slovenije. Pri nas res ves kriminal prihaja iz politike. Drugega organiziranega kriminala pri nas tako rekoč ni.«Poročali smo že, da so na Film Music Institutu filmsko glasbo italijanskega skladateljauvrstili med trideset najboljših filmskih glasb na svetu v letu 2020 in da je bil Sensini za svoje sodelovanje s Košakom nominiran za nagrado Hollywood Music in Media Awards. Zdaj je bila v Indiji nagrajena še fotografija, delo ameriškega direktorja fotografije. »Z Mannom me je seznanil producent. Pogledal sem njegov showreel in sestala sva se v Berlinu. Tako pripravljenega snemalca še nisem srečal. Že takoj na začetku mi je predstavil svoj vizualni koncept filma, skupaj sva pogledala še nekaj filmov za referenco in se takoj ujela. Lahko rečem, da je bilo to doslej moje najboljše sodelovanje s snemalcem,« se je spomnil režiser, ki ima s sodelavci iz tujine očitno dobre izkušnje. Med njimi je bil tudi pred kratkim preminuli montažer, prijatelj in sodelavec pri filmu Stanje šoka.»Od Andrije sem se strašno veliko naučil, bil je erudit z enorm­nim znanjem o filmu in res prijeten sodelavec. Ko je montiral, je bil vseskozi v filmu. Iskal je rešitve, delal hitro in razmišljal še hitreje. Meni je ta način ustrezal, saj sem tudi sam hiter in včasih smo bili psihično kar izčrpani od intenzivnega dela. Nisem se družil z njim samo v montaži, marveč sem mu vedno javil, kadar sem bil v Beo­gradu, Ljubljani, Skopju, Pragi, in sva se dobila. Vedno ga je zanimalo, kako živim, kaj pripravljam, kako je z družino. Enkraten človek je bil tudi po osebni plati.«Po tem, ko so drugi ocenjevali njegov film, so se vloge zdaj obrnile. Andrej Košak je na indijskem mednarodnem festivalu Pune International Film Festival, ki poteka med 18. in 23. marcem, član žirije za tekmovalni program. »Gre za enega največjih filmskih festivalov v Indiji. Nanj se je prijavilo 1611 filmov iz 93 držav, v različnih programih jih bo prikazano 180, za glavno nagrado pa se bo potegovalo 14 filmov. Festival zaradi pandemije covida-19 poteka na on-line platformi, tako kot večina festivalov po svetu v današnjih časih,« so sporočili iz produkcije Blade­Production.