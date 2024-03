Leta 1942 Slovenija, danes Ukrajina

V nadaljevanju preberite:

Deset let po nastanku celovečernega dokumentarnega filma Banditenkinder – slovenskemu narodu ukradeni otroci Maje Weiss o usodi ukradenih slovenskih otrok med drugo svetovno vojno in po njej prihaja na filmska platna njegovo nadaljevanje. Izpostavljene so zgodbe zadnjih posameznikov, ki so bili v času nastajanja filma še živi in so kot dojenčki pristali v nemških rejniških družinah v okviru zloglasnega nacističnega rasnega programa. Film je del tekmovalnega programa 26. Festivala dokumentarnega filma in ga bo tudi odprl.