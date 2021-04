Novi direktor FSF je režiser Bojan Labović

Letošnji 24. FSF se bo po lanski ljubljanski koronski izdaji vrnil v Portorož, kjer bo potekal med 11. in 17. oktobrom. Prijave na festival bodo odprte v drugi polovici junija.

Vodstvo Festivala slovenskega filma (FSF) za prihodnja tri leta odprevzema, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC). Novo vodstvo si je kot prioriteto zadalo ohranitev stabilnosti festivala. Zaradi dogodkov v zvezi s pandemijo covida-19 in njenega učinka na celotno slovensko filmsko krajino si je novo vodstvo festivala kot prioritetno nalogo v letu 2021 zadalo ohranitev stabilnosti festivala, njegove dopolnitve in nadgradnje pa v večjem obsegu načrtuje v prihodnjih letih »normalizacije«, piše v sporočilu za javnost.O vrnitvi v Portorož je Labović dejal, da sta bila »tradicionalna naklonjenost velikega števila filmskih ustvarjalcev do Portoroža kot festivalske lokacije in pripravljenost tamkajšnje lokalne skupnosti po okrepljenem sodelovanju tista, ki sta privedla do dokončne odločitve«. Izvedbo 24. FSF načrtujejo v vsem najbolj zaželeni živi obliki na prizoriščih Avditorija Portorož in Razstavišča Monfort, a se ekipa festivala zaveda, da je treba biti pripravljen tudi na drugačne okoliščine. Zato bodo po besedah novega direktorja vzporedno načrtovali tudi hibridno ali, v najbolj skrajnem primeru, spletno izvedbo festivala.Labović poudarja, da bodo festival, ob vsesplošnem pritisku komercializacije na filmsko ustvarjalnost in njeno dojemanje, v prihodnje posvetili iskanju uravnoteženega interesa tako z vidika avtorskega pogleda in strokovne javnosti kot občinstva: »S trditvijo, da je občinstvo na prvem mestu, se lahko strinjamo, vendar moramo pri tem ostati previdni, zlasti kadar ne govorimo izključno o razvedrilni komponenti filma. Zato je eden največjih izzivov vsakega festivala, še zlasti nacionalnega, v iskanju povezav med tema dvema različnima pogledoma.« Po direktorjevih besedah bo ena najpomembnejših nalog festivala tudi zagotovitev čim večje generacijske in geografske dostopnosti FSF občinstvu kot tudi čim večja mednarodna, zlasti regionalna vpetost festivala. V ta namen načrtujejo okrepljeno sodelovanje z Art kino mrežo Slovenije kot tudi s festivali iz ožje regije (Pula, Motovun, Kino Otok ...).Ob upoštevanju trendov razvoja programa s povečano produkcijo dokumentarnih, animiranih in kratkih filmov pa Labović razmišlja tudi o ideji, da si festival v prihodnosti pridobi franšizo z blagovno znamko FSF, ki bi ponudila selekcijo in pregled teh zvrsti filma, na osrednjem portoroškem festivalu pa bi predstavili nagrajena oziroma posebej izpostavljena dela.Labović v svoji viziji kot »pilotni« franšizni projekt v prihodnjem obdobju navaja še oblikovanje posebne edicije festivala za dokumentarni film, ki bi bil terminsko umeščen pred osrednjim festivalom v Portorožu. Tako bi lahko dosegli tudi časovno daljšo in krajevno obsežnejšo umeščenost slovenskega filma v domačem prostoru.»Naloga festivala ostaja tudi organiziranje strokovnih predavanj in posvetov s področij, ki se izkažejo za pereča in podajajo odgovore na nove strokovne izzive v spremenjeni filmski krajini. V letošnjem letu je to nedvomno nujna prenova filmske zakonodaje in s tem odstiranje vizije položaja in delovanja slovenskega filma v prihodnosti. Ker so obfestivalske dejavnosti čedalje bolj pomembne, je cilj v prihodnosti oblikovati tudi posebno skupino, ki bi skrbela za njegov konceptualni in izvedbeni del, vključno z odprtjem in podelitvijo nagrad,« je o svoji viziji še dejal Labović.Ob novem vodstvu festivala ima ta tudi nov svet, saj je prejšnjemu potekel mandat. Predsedovala mu do dosedanja direktorica FSF Jelka Stergel.