Prelet vojaških letal za Toma Cruisa

Najprej se je zaslišal neznani šum, ki je nemudoma postal oglušujoč. Na terasi novinarskega središča smo, nevede kaj se dogaja, nagonsko sklonili glave in naenkrat je nad nami poletela eskadrilja letal in nebo nad Cannesom se je obarvalo v francosko trobarvnico, nato pa so letala poletela v zahajajoče sonce.

V Cannesu se ne šalijo, ko gre za premiero najbolj pričakovanega filma tega leta. Pravkar se je namreč v veliki dvorani Lumiere v festivalski palači začela evropska premiera bodočega blockbusterja Top Gun: Maverick v režiji Josepha Kosinskija.

Ekipa filma Top Gun: Maverick. FOTO: Valery Hache AFP

Ekipa filma s Tomom Cruisom in Jennifer Connelly na čelu se je tik pred tem sprehodila po rdeči preprogi in na vrhu stopnic opazovala osupljiv prizor njim na čast. Za ogradami je igralca glasno pozdravila velika množica oboževalcev, ki se je zbrala že par ur prej. Iz oken, balkonov in streh bližnjih zgradb so pogled na hollywoodskega zvezdnika lovili še številni drugi.

S Cruisom smo danes popoldne, na dan, ki so ga tukaj poimenovali kar Dan Toma Cruisa, tisti, ki smo si že pred festivalom izborili vstopnico, imeli randez-vouz, kakor tukaj imenujejo srečanje z izbranimi igralci. Tom Cruise je v enourni debati povedal, kako si je že kot otrok želel snemati filme in zdaj živi svoje sanje. »Plezal sem na najvišja drevesa, želel sem biti pilot. Želel sem si pustolovščin. Bil sem sanjač. Nenehno sem si izmišljeval in pisal zgodbe. Ter si predstavljal kakšno bo moje življenje.«

»Moj cilj je bil obvladati čim več stvari in filmsko umetnost spoznati do srži,« je dejal.

Tomu Cruisu so ob tej priložnosti podelili tudi častno zlato palmo. FOTO: Valery Hache AFP

Več o filmu Top Gun: Maverick, ki v naša kina prihaja konec maja in o obisku Toma Cruisa v Cannesu preberite v petkovem Kultu.