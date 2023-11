Preteklost, v kateri David Bowie ne obstaja

V nadaljevanju preberite:

Irski scenarist in režiser Andrew­ Legge se v celovečernem prvencu­ Lola, ki se slovenskemu občinstvu predstavlja na Liffu, špekulativno poigrava z resničnostjo, prihodnostjo in preteklostjo. Lola temelji na montaži domnevno najdenih posnetkov o sestrah, ki izumita nekakšen časovni stroj, s katerim si želita poveličati razvoj uporniške glasbe in preusmeriti tok druge ­svetovne vojne.