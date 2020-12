SFC na zadnji dan leta le prejel sredstva iz proračuna

Luč na koncu tunela

Slovenski filmski center (SFC) je na današnji zadnji dan leta prejel nakazilo iz proračuna v višini 1,95 milijona evrov za plačilo obveznosti do filmskih producentov, ki so nosilci 33 projektov, ki so čakali na potrditev vlade. Direktorica SFCje za STA izrazila veselje, da se bo filmska produkcija lahko nadaljevala.»Veseli me, da smo po skoraj celoletnih prizadevanjih s pomočjo sedmega protikoronskega paketa vendarle uspeli zagotoviti osnovne pogoje, da se bo filmska produkcija v Sloveniji lahko nadaljevala,« je povedala Nataša Bučar.Po njenih besedah bo tako SFC v letošnjem letu počrpal 85,49 odstotka razpoložljivih sredstev za filmske transferje. Za preostanek sredstev v višini skoraj 729.400 evrov, ki ga zaradi poznanih birokratskih zapletov ni bilo mogoče počrpati, pa pričakuje, da bo dodatno razpoložljiv v letu 2021.Da se s sedmim protikoronskim zakonom, ki ga je DZ sprejel v tem tednu, že izbranim filmskim projektom, ki so v času koronakrize ostali brez državnega sofinanciranja, obeta luč na koncu tunela, so na SFC predvidevali ob nastanku zakonskega predloga. Treba pa je bilo počakati na nakazilo sredstev.Filmarji so več mesecev opozarjali na blokado slovenske filmske produkcije, saj so transferji za projekte, ki jih preko SFC potrdilo ministrstvo za kulturo, čakali na odobritev vlade. O tem so poročali tudi evropskim institucijam, v začetku decembra pa je bila o tem obveščena še Evropska komisija.Zanje sta se zavzela tudi nacionalni svet za kulturo, ki je na premieranaslovil pobudo za prednostno vladno obravnavo filmskih projektov, ter odbor DZ za kulturo, ki je pozval vlado in ministra, naj v sedmem protikoronskem svežnju sprostita izplačila pogodbenih sredstev.