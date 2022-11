Slogovni virtuoz svojega časa

V nadaljevanju preberite:

Zloraba oblasti se zdi danes ena od družbenih topik, res pa je ver­jetno zgolj medijsko bolj izpostavljena, kot je bila v preteklosti, saj je seveda zgodovinska stalnica. Neortodoksen pristop k problematiki je imel madžarski režiser Miklós Jancsó (1921–2014), ki sodi med velikane kinematografije preteklega desetletja, vendar je zunaj kroga filmofilov sorazmerno slabo znan. »Radikalna forma v službi radikalne vsebine,« je njegov pristop utemeljil Simon Popek, programski direktor Liffa. Po njegovih besedah so bila šestdeseta leta preteklega stoletja čas odkrivanja talentov; kar je konec petdesetih odprlo francoski novi val, so nadaljevali mladi cineasti po svetu, toda nihče v tem času ni ustvaril tako samosvojega in unikatnega opusa kot Miklós Jancsó.