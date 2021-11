Venerino prebujanje na velikem platnu

V nadaljevanju preberite:

Kje je Venera? je film o spolnem in družbenem prebujanju najstnice Venere, ki v sebi odkriva ženskost in spone tradicionalne družbe. Mlada režiserka Norika Sefa je s celovečernim prvencem dregnila v temelje patriarhata in nagovorila kosovsko mladino, da obstajajo še druge poti, ne samo uhojene. Tudi sama se je podala po eni od takšnih.