Zaradi epidemiološke slike na hibridni model

Pozni petkovi vladni ukrepi so nekoliko premešali karte tudi priljubljenemu filmskemu festivalu tik pred njegovim začetkom v sredo. V Cankarjevem domu pravijo, da jim bo ob uvedbi nekaterih sprememb v novih gabaritih sicer prvi del festivala uspelo speljati normalno.

Tina Lešničar

Vlada je zaradi omejevanja posledic epidemije začasno, začenši z jutrišnjim dnem, prepovedala javne kulturne prireditve na odprtih javnih površinah, v zaprtih javnih prostorih pa so obiskovalci lahko le na fiksnih sediščih, pri čemer mora biti med njimi eno sedišče prosto. Poleg tega morajo vsi udeleženci prireditev izpolnjevati pogoj PCT, in svojo istovetnost dokazovati tudi z osebnim dokumentom. V dvoranah pa morajo obiskovalci nositi zaščitne maske, in sicer kirurške ali FPP2.

Saša Globačnik, vodja službe za trženje programa in odnose z javnostmi v Cankarjevem domu, je povedala, da bo Liffe lahko potekal v živo in v dvoranah skladno z novo uredbo, opozorila pa je, da zaradi novega pogoja praznih sedežev med gledalci ne bo veljal sedežni red označen na kupljenih vstopnicah. »Pred novimi ukrepi smo namreč organizatorji lahko prodajali vse sedeže v dvorani, skladno z novimi uredbami, sprejetimi 5. novembra, pa smo kapaciteto dvorane morali omejiti na 50 odstotkov. Že napovedane dogodke v prihodnjih tednih lahko torej izvedemo le tako, da sedežni red ne velja,« je pojasnila.

Povpraševanje za nekatere filme je bilo že v predprodaji vstopnic veliko, zato je prodaja že presegla 50 odstotkov kapacitete. To so Francoska depeša Wesa Andersona, Almodovarjevi Vzporedni materi in Prasica, slabšalni izraz za žensko v režiji Tijane Zinajić, tej meji pa se bližajo še filmi Spencer, Jezdeci pravice in otvoritveni film Pravi moški. Za te filme bodo v program uvrstili dodatne projekcije, če ne bo šlo drugače tudi v terminih po koncu Liffa, je dejala Globačnikova. Dopolnjen seznam dodatnih projekcij bodo objavili do srede.

Eden od bolj pričakovanih filmov je tudi Alomdovarjva drama Vzporedni materi. Foto Arhiv Liffe

Božični film prihodnji božič

Napovedali smo že, da bi slovensko občinstvo na Liffu premierno lahko videlo tudi prvi slovenski božični družinski film Kapa v režiji Slobodana Maksimovića, a je producentka Ida Weiss zaradi naraščanja števila okužb z novim korona virusom film umaknila s programa. »Ustvarjalci smo mnenja, da lahko film Kapa, v katerega je bilo vloženega veliko truda in je plod večletnega dela številne mednarodne ekipe, zares doživimo le na velikem platnu. S Kapo želimo naše najmlajše gledalce tudi vzgajati v kino izkušnji, glede na razmere zadnjih dni pa je zelo verjetno, da bi film tako v okviru šolskih projekcij kot pri rednih prikazovalcih, pristal na zasilnih spletnih ogledih. Vsem, ki ste film nestrpno pričakovali, se zahvaljujemo za razumevanje. Se vidimo v kinu novembra 2022,« je v imenu filmske ekipe sporočila producentka.

Termine projekcij, ki so se zaradi umika Kape sprostili, bodo v Cankarjevem domu zapolnili s projekcijami že prej omenjenih favoritov glede na prodane vstopnice; Francoska depeša, Vzporedni materi in Prasica, slabšalni izraz za žensko. Že kupljene vstopnice bodo obiskovalci lahko zamenjali za drug termin, takoj ko bo to mogoče. V izogib neprijetnostim in zamujanju projekcij ob upoštevanju novih protokolov varovanja zdravja, pa direktor Liffa Simon Popek poziva cenjeno občinstvo, naj na projekcije pride prej kot običajno. »Vsaj 20 minut pred začetkom projekcije.«

Glavni lik filma Prasica, slabšalni izraz za žensko v režiji Tijane Zinajić je neprilagojena ženska, ki hrepeni po vsem, po čemer hrepeni tudi prilagojena ženska, le da se s tem spopada na drugačen način. Foto Saša Huzjak

Ogled filmov na spletu

Vladna uredba je povzročila še eni spremembi in sicer bo namesto napovedanih šestnajst filmov zdaj na platformi videa na zahtevo (VOD) na ogled kar 45 naslovov, to je več kot polovica letošnjega filmskega programa na Liffu. Le za enaindvajset filmov festival ni dobil dovoljenja za predvajanje na VOD.

Med gosti, ki jih pričakujejo na Liffu – prišlo naj bi 17 tujih režiserjev, igralk in igralcev ter producentov, za zdaj ni sprememb, saj vladni odlok ne vpliva na dosedanje režime pri prehajanju državne meje. »Za zdaj nihče od gostov obiska festivala še ni odpovedal. Upamo, da bomo tudi v letošnji različici festival v celoti – torej tudi pogovore, predavanja in debate z gosti – izvedli v čim večjem obsegu,« je še dodala Saša Globačnik.