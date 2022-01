Albumi, ki so dočakali pol stoletja

V nadaljevanju preberite:

Leta 1972 je bil rock'n'roll star sedemnajst let. Čeprav je bil še v povojih, se je razvijal izjemno hitro in pridobival vpliv. Po Chucku Berryju, Fatsu Dominu in Jerryju Leeju Lewisu so se zgodili Beatli, Jimi Hendrix in Rolling Stones. Slednji so pred pol stoletja izdali svoj najboljši album Exile on Main Street.

Dvojni album Exile on Main Street se je na številnih pregledih albumov, ki so izšli leta 1972, znašel med prvo peterico, če že ne na prvem mestu. Za marsikoga je to njihov najboljši album, predvsem zaradi zvočne raznolikosti. Večji del albuma so posneli kot davčni begunci v najeti vili Nellcôte na francoski Azurni obali, ki naj bi bila med nacistično okupacijo sedež gestapa. To so sklepali, ker so bili kletni prostori polni svastik, je pa res, da je bila vila zgrajena v slogu belle epoque, v katerem je bila svastika popularen dekorativni ornament. Ne glede na to, kaj je res, je dejstvo, da so v tistih kletnih prostorih nastale najboljše rock pesmi, navdihnjene z glasbo predvsem temnopoltih izvajalcev.