Živa Ploj Peršuh nocoj dirigira v znamenitem dunajskem Musikvereinu

Dirigentka Živa Ploj Peršuh bo nocoj vodila koncert v znamenitem dunajskem Musikvereinu. Koncert je posvečen 200-letnici rojstva Antonia Salierija, ki se mu na Dunaju, kjer je deloval, poklanjajo z izvedbami del, predavanji in drugimi dogodki na različnih prizoriščih. Veliko koncertov je prav v Musikvereinu.

Na sporedu je Salierijeva Simfonija v D-duru za komorni orkester, imenovana Veneziana, ob tem pa bo z orkestrom dunajskega glasbenega združenja interpretirala še Koncert za oboo in orkester v C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, noviteto češkega skladatelja Tomaša Illeja in delo avstrijskega skladatelja Franza Xaverja Süssmayrja.

»Oder bom delila s Sebastianom Breitom, ki je nedvomno eden najboljših oboistov ta čas, prvi oboist Dunajskih filharmonikov in izjemen interpret prav Mozartovega koncerta za oboo,« je povedala za STA.

Povabilo za koncert je dobila že pred dvema ali tremi leti. FOTO: Blaž Samec

Salieri je po mnenju dirigentke in muzikologinje spregledan skladatelj, kar želijo na Dunaju, kjer je deloval večino časa, spremeniti. »Mit, ki ga je med širšo javnostjo podkrepil tudi sloviti film Amadeus, je povzročil škodo. V resnici je bil zelo ugleden skladatelj, tudi učitelj mnogim, recimo Beethovnu, Hummlu, tudi Schubertu, Mozartu in Süssmayrju. Ugled je dosegel kot operni skladatelj, na Dunaju pa je bil na visokih položajih, recimo na mestu dvornega skladatelja. Dobro je poznal italijanski glasbeni svet in bil nasploh izjemno razgledan človek,« je povedala dirigentka.

Povabilo za koncert je dobila že pred dvema ali tremi leti, saj se programi določajo več let vnaprej: »Promotorji orkestrov, s katerimi sem v tem obdobju sodelovala, so me prišli pogledat na enega od koncertov, me spoznat tudi osebno in potem je sledil pogovor o konkretnih možnostih in programih.«

Ploj Peršuh se tujina vse bolj odpira, če bi sklepali po tem, da je aprila gostovala v Pescu na Madžarskem, po Dunaju pa bo v Lizboni krstno izvedla novo komorno opero Cafe Europa avstrijskega skladatelja mlajše generacije Christopha Renharta. »Tujina se odpira, je pa ostati na trgu izredno zahtevno in pomeni nenehno delo na tem,« pravi dirigentka.

Medtem bo poleti v Ljubljani vodila vsakoletni poletni orkestrski kamp Slovenskega mladinskega orkestra, ki bo ob letošnji 80. obletnici konca druge svetovne vojne in ustanovitve Organizacije združenih narodov del mednarodne kampanje Sit down. Z njo želijo mladi nagovoriti svetovne voditelje in odločevalce, naj postavijo mir in blagostanje za vse na prvo mesto.

Poleti bo v Ljubljani vodila vsakoletni poletni orkestrski kamp Slovenskega mladinskega orkestra. FOTO: Darja Stravs Tisu

V tem duhu bodo pripravili in izvedli muzikal Otrok miru (Peace Child), ki črpa navdih v deklaraciji za prihodnje generacije. »Otroci in mladostniki, ki bodo letošnji soustvarjalci tega, bodo skozi glasbo, igranje v orkestru, petje v zboru in skozi dialog izražali svoje misli o družbeni pravičnosti, kako se rešujejo konflikti na vseh ravneh, svojih željah in viziji za prihodnost,« je povedala dirigentka, ki je ob začetku vojne v Ukrajini skupaj z možem Tomom Peršuhom poskrbela, da so mladi glasbeniki iz te države zatočišče dobili v Sloveniji.

Projekt bodo izvedli avgusta v Križankah in oktobra v Koncertni hiši na Dunaju, pripravljajo pa ga skupaj s fundacijo Peace Child International in ministrstvom za zunanje in evropske zadeve. Kot je še pojasnila Ploj Peršuh, so se že v preteklih letih večkrat lotevali družbeno odgovornih tem, pri katerih je bila glasba uporabljena kot univerzalni, vsem razumljivi jezik: »Alarm H2SO4, Negotovi štirje letni časi Vivaldija z rabo umetne inteligence, koncerti kot del kampanje Samo1planet, Music for the future in podobni so naše orodje, skozi katere se mlad človek nauči uporabiti svoj glas in se ga predvsem zavedati.«