Henjo – morske ženske z Džedžuja, ki počasi izginjajo

Potapljačice z Džedžuja že tisočletja ohranjajo tradicijo nabiranja morskega življa, zato se lahko vsak dan na lastne oči prepričajo, kako sta globalno segrevanje morja ter onesnaževanje narave prizadeli skorajda vsak kotiček podvodnega sveta in obalo. Biti henjo zahteva predanost in odrekanje; mnoge ženske so temu posvetile velik del življenja. Potapljanje je zanje delo, pa tudi svojevrstna sprostitev oziroma meditativna izkušnja.

Anjol Hjon nas je sprejela, kot je opisala okolico potapljaškega in ribiškega centra na severozahodu Džedžuja, na svojem »otroškem igrišču«. Morje je bilo že od otroštva ves njen svet, ne le sredstvo za preživljanje oziroma poklic, pač pa tudi priložnost, da svoje znanje potapljanja in nabiranja ježkov, školjk, hobotnic in rakov prenese na mlajše generacije.