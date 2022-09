Elektronska glasba ga navdihuje bolj kot klasična

V nadaljevanju preberite:

Islandski multiinštrumentalist Ólafur Arnalds bo v nedeljo zvečer nastopil v Gallusovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma, kjer bo predstavil svoj peti studijski album Some Kind Of Peace. Prvič je v tej dvorani nastopil leta 2018, ko je predstavil album re:member in pionirsko pianistično računalniško orodje stratus. S tem izjemnim pianistom smo se med drugim pogovarjali o stratusu, povezovalni moči glasbe, neoklasiki in ­prihodnosti glasbe.